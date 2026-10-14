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Autoridades turcas allanan sede de un canal de TV mientras grupos alertan de represión a la prensa

ESTAMBUL (AP) — Las autoridades turcas allanaron el miércoles la sede de uno de los pocos medios de comunicación de Turquía no alineados con el gobierno y designaron a un administrador fiduciario para supervisarlo como parte de una investigación por presunta corrupción.

ARCHIVO - Pantallas colocadas en la sede de la televisora turca Halk TV muestran al presidente de Turquía y candidato de la Alianza Popular, Recep Tayyip Erdogan, durante una marcha en Estambul, Turquía, el 5 de mayo de 2023. (AP Foto/Emrah Gurel, Archivo)
ARCHIVO - Pantallas colocadas en la sede de la televisora turca Halk TV muestran al presidente de Turquía y candidato de la Alianza Popular, Recep Tayyip Erdogan, durante una marcha en Estambul, Turquía, el 5 de mayo de 2023. (AP Foto/Emrah Gurel, Archivo) AP

Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y partidos de oposición denunciaron la medida contra Halk TV, al afirmar que se trata de otro paso más del gobierno para silenciar las voces opositoras.

Las libertades de prensa en Turquía se han erosionado de forma constante durante más de dos décadas en las que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado en el poder, y la mayoría de los medios están bajo control gubernamental. El país ocupa el puesto 163 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Un comunicado de la Fiscalía Jefe de Estambul indicó que se inició una investigación contra el presidente de Halk TV, Cafer Mahiroglu, por acusaciones de manipulación de licitaciones, soborno y lavado de dinero.

El comunicado señaló que se emitieron órdenes de detención contra 17 sospechosos y que 11 de ellos fueron detenidos, sin dar más detalles.

Mahiroglu, que vive en el extranjero, ya había negado anteriormente las acusaciones en su contra.

Las transmisiones del canal fueron suspendidas temporalmente. La policía rodeó la sede de la emisora mientras equipos de investigación de delitos financieros realizaban registros en el interior, informaron medios de comunicación.

La Asociación de Periodistas Contemporáneos, con sede en Ankara, condenó la acción contra el canal.

“El nombramiento de un administrador fiduciario en Halk TV y la suspensión de sus emisiones constituyen una grave intervención contra la libertad de prensa y la libertad de expresión”, afirmó el grupo. “Esta decisión, que ignora los derechos constitucionales y el derecho del público a acceder a la información, es inaceptable”.

La semana pasada, dos periodistas fueron arrestados y otros dos quedaron bajo arresto domiciliario por presuntos reportes engañosos sobre un reciente escándalo de un fondo de inversión turco, que ha implicado a una figura de alto rango del partido gobernante de Erdogan.

Organizaciones internacionales y turcas de derechos humanos instaron el lunes a plataformas de redes sociales, incluida X, a resistir órdenes judiciales que bloquean cientos de cuentas pertenecientes a periodistas y activistas. También pidieron al gobierno turco que deje de emitir órdenes para bloquear esas cuentas.

El gobierno ha citado preocupaciones de seguridad pública para justificar las restricciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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