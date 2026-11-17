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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habla en la Cumbre Climática COP31 el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

El allanamiento antes del amanecer contra Sozcu TV se produjo apenas unas semanas después de que fideicomisarios tomaran de forma similar el control de otro canal de noticias cercano a la oposición, Halk TV, en una presunta investigación por corrupción que, según los críticos, tenía motivaciones políticas.

La libertad de prensa en Turquía se ha erosionado de manera constante durante más de dos décadas en las que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha estado en el poder, y la mayoría de los medios están bajo control del gobierno o alineados con él. El país ocupa el puesto 163 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Un comunicado de la Fiscalía General de Estambul indicó que la medida contra Sozcu TV formaba parte de una investigación sobre la presunta violación por parte del canal de las leyes turcas contra la financiación del terrorismo y sobre supuestos vínculos con una red encabezada por el clérigo Fethullah Gulen, radicado en Estados Unidos.

El clérigo, que murió en 2024, fue acusado por Turquía de orquestar un fallido golpe militar en 2016 y su red de simpatizantes ha sido calificada como una organización terrorista. Gulen había negado las acusaciones.

La fiscalía citó sospechas de que Sozcu TV y otros medios vinculados a su propietario, Burak Akbay, estaban siendo financiados por cuentas en el extranjero.

El líder del principal partido de oposición, el Nuevo Partido, Ozgur Ozel, condenó el allanamiento a Sozcu TV y acusó al gobierno de Erdogan de no tolerar “ni la más mínima crítica ni que se escuche una sola verdad incómoda”.

Prometió no “rendirse ante estos aspirantes a dictadores”. El programa habitual de noticias de primera hora de Sozcu TV fue reemplazado el martes por una discusión grabada sobre la longevidad. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP