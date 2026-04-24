Autoridades sirias arrestan a exagente de inteligencia vinculado a video filtrado de una masacre

ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video de 2013, se muestra a un soldado sirio disparando a una zanja llena de cuerpos, en el vecindario de Tadamon, en Damasco, Siria. (AP Foto, archivo) AP

Amjad Yousef fue arrestado en la provincia de Hama, en el centro del país, donde se había estado ocultando, de acuerdo con el Ministerio del Interior, que publicó una foto suya con un uniforme de presidiario a rayas.

Desde que los insurgentes derrocaron al expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, se ha detenido a decenas de efectivos de sus agencias de seguridad, a quienes se culpaba de atrocidades durante la guerra civil. Assad huyó a Rusia.

El conflicto, que comenzó con protestas antigubernamentales en marzo de 2011 antes de derivar en una guerra civil, causó medio millón de muertos y más de un millón de heridos.

Yousef fue uno de varios agentes de seguridad sirios que, según las autoridades, aparecían en un video filtrado en 2022, en el que se veía cómo disparaban a decenas de hombres con los ojos vendados y atados, y los arrojaban a una zanja.

La grabación, que dura 6 minutos y 43 segundos, muestra a miembros de la tristemente célebre Rama 227 de la Inteligencia Militar de Siria con una fila de unos 40 prisioneros en un edificio abandonado en Tadamon, un suburbio de Damasco próximo al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. Durante gran parte de la guerra, el distrito fue parte del frente entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la oposición.

Los prisioneros tenían los ojos vendados y los brazos atados a la espalda. Uno tras otro, los hombres armados de la Rama 227 los colocan al borde de una zanja llena de neumáticos viejos, luego los empujan o patean hacia el interior y les disparan mientras caen.

En el video, los agentes de inteligencia les dicen a algunos de los reos que van a pasar por un callejón de francotiradores y que deben correr. Los hombres caen sobre los cuerpos de quienes pasaron antes que ellos. A medida que los cadáveres se amontonan en la zanja, con algunos aun moviéndose, los pistoleros disparan contra el montón.

Más tarde, los hombres armados prenden fuego a los cuerpos, presumiblemente para borrar las pruebas de la masacre.

El año pasado, las fuerzas de seguridad de Siria anunciaron la detención de tres personas implicadas en esos asesinatos.

El Ministerio del Interior afirmó en su comunicado del viernes que las autoridades perseguirán a todos los implicados en el tiroteo en Tadamon para llevarlos ante la justicia.

En marzo de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país de Yousef, su esposa y otros familiares directos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP