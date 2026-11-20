El holandés Max Verstappen, de Red Bull, compite en la tercera sesión de práctica del Gran Premio de Las Vegas, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Nick Didlick) AP

Los comisarios querían interrogarlo por un incidente con George Russell, quien ganó aquí hace dos años, en la curva 14 y por “conducir de manera errática” cerca del argentino Franco Colapinto. Russell también fue citado para responder preguntas sobre el incidente.

Se esperaba una decisión de los comisarios antes de la sesión de clasificación del viernes por la noche.

Los hechos se produjeron mientras los pilotos practicaban en pista seca por primera vez, después de dos sesiones mojadas el jueves.

Verstappen zigzagueó delante de Russell. Luego Russell se abrió y se metió hacia Verstappen al entrar en la curva, con sus autos en paralelo.

Russell rio, también mediante el sistema de intercomunicación. “Diversión y juegos, ¿eh?”, preguntó.

Verstappen también zigzagueó delante de Colapinto.

Y hubo un incidente con Lando Norris que no requirió la atención de los comisarios. Tras rebasar a Norris en una recta, los neumáticos de Verstappen se bloquearon.

“Karma instantáneo”, dijo Norris por radio. “Increíble”.

El tiempo de Russell, 1:34.041, fue el mejor de la sesión de prácticas, casi un segundo por delante del actual campeón de la serie, Kimi Antonelli, y de Norris. Verstappen fue 1.309 segundos más lento, lo que lo dejó sexto.

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FUENTE: AP