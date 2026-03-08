Autoridades de Perú refuerzan controles tras atentado en discoteca; cifra de heridos se eleva a 40

Compartir en:









La explosión ocurrió la víspera en la discoteca Dalí en la ciudad de Trujillo de la región la Libertad, azotada por la violencia y la criminalidad, cuando los asistentes presenciaban un espectáculo musical.

La cifra de heridos por el hecho violento se incrementó a 40, según el informe de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, cifra que también confirmó el sábado el director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florián, a una radio local

Al menos 10 heridos han sido dados de alta, uno permanece con pronóstico “reservado” y otros cuatro en estado de gravedad, detalló Florián.

Tras conocerse que entre los lesionados se encuentran tres adolescentes de entre 16 y 17 años, funcionarios de fiscalización del Municipio de Trujillo acudieron la madrugada del domingo a la discoteca para verificar el cumplimiento de la orden de clausura por 30 días, por violar la ordenanza de prohibición de ingreso de menores, así como el límite de horario de funcionamiento, informó esa alcaldía en sus redes sociales.

En tanto, la policía investiga a tres sospechosos detenidos la noche previa, confirmó a The Associated Press la oficina de prensa en un mensaje de WhatsApp, sin proporcionar más información. Un video difundido por el diario digital El Vespertino muestra el momento en que los agentes trasladan esposados a los aprehendidos, quienes tendrían vinculación con la organización criminal “Los Pulpos”, publicaron medios locales.

Las extorsiones y la minería ilegal azotan a esa región que concentra la mayor área de producción de oro de Perú. En 2025 afrontó 286 explosiones, de las cuales 136 fueron en la ciudad de Trujillo, de acuerdo con cifras oficiales.

En enero de ese año, un artefacto explosivo detonó en un edificio de la Fiscalía en Trujillo, y en agosto y septiembre dos explosiones dejaron más de una veintena de heridos y daños en decenas de viviendas. El Gobierno Regional de La Libertad pidió a los municipios fortalecer los controles y a la policía incrementar los patrullajes preventivos en las zonas críticas. FUENTE: AP