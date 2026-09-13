Autoridades de Pensilvania reportan 3ra muerte en el estado vinculada a brote de sarampión

La mujer de 40 años murió el sábado, informó el médico forense del condado de Jefferson, Greg Furlong, a través de Facebook, calificando el deceso como “relacionado con sarampión”.

La publicación no identificó a la mujer, limitándose a indicar que era residente del condado de Jefferson, una zona rural ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Pittsburgh.

“Es una pérdida desgarradora para la familia y un desafortunado recordatorio de que el sarampión puede ser una enfermedad grave y potencialmente mortal”, indicó Furlong en su publicación.

No indicó si la mujer estaba vacunada contra el sarampión. También señaló que no se dará a conocer más información sobre el caso.

Los dos decesos previos relacionados con el sarampión en Pensilvania involucraron a bebés. Ambos ocurrieron el mes pasado y un forense informó que en los dos casos el virus fue responsable de las muertes.

Un bebé, un niño, murió poco después de nacer por la ruptura del bazo. Tenía sarampión, pero el virus no contribuyó a la ruptura, según el médico forense del condado de Lancaster, Stephen Diamantoni.

En cambio, el sarampión figuró como una “condición significativa” al momento de la muerte.

La otra bebé —una niña de 6 semanas de nacida con un defecto genético que la hacía altamente vulnerable a las infecciones— murió a causa del sarampión, dijo Diamantoni a The Associated Press.

La víctima nació con una afección llamada microcefalia letal amish, la cual provoca que el bebé tenga una cabeza inusualmente pequeña y un cerebro subdesarrollado. Los niños con esta afección suelen vivir un máximo de 6 meses.

La primera dosis de la vacuna contra el sarampión suele administrarse alrededor del año de nacimiento, lo que significa que ninguno de los dos tenía edad suficiente para recibir la vacuna.

Pensilvania registraba hasta el viernes 676 casos de sarampión en 37 de los 67 condados del estado. De esos casos, 124 implicaron hospitalizaciones y cuatro correspondieron a personas que estaban vacunadas, según el Departamento de Salud de Pensilvania.

Las tres muertes reportadas por funcionarios estatales y locales no coincidían con las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés), que no mostraban muertes de ese tipo este año.

“El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) no cuenta actualmente con ningún registro de defunción de 2026 que indique que el sarampión sea la causa subyacente”, según el sitio web de los CDC.

El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, y el gobierno del presidente Donald Trump han tenido diferencias por los detalles de las dos muertes previas en el estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP