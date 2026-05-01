Autoridades israelíes llevan a dos activistas de flotilla a Gaza a Israel para interrogarlos

Los activistas, Saif Abukeshek —que tiene doble nacionalidad española y palestina— y el brasileño Thiago Ávila, estaban entre las decenas de personas interceptadas por la marina israelí frente a la costa de la isla griega de Creta. Forman parte del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, cuya misión era romper el bloqueo israelí y llevar algo de ayuda humanitaria al sitiado enclave costero palestino.

En total, las autoridades israelíes interceptaron a unas 20 embarcaciones y a 175 personas. Los activistas señalaron que fuerzas israelíes abordaron sus barcos, destrozaron motores y detuvieron a algunas de las personas que estaban a bordo. El incidente ocurrió a cientos de kilómetros (millas) de Gaza e Israel durante la noche del miércoles al jueves.

Autoridades israelíes apuntaron que debían actuar con antelación contra la flotilla antes de que llegara a aguas israelíes debido al elevado número de embarcaciones involucradas.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo el viernes en X que estaba llevando a los dos activistas a Israel para interrogarlos, y apuntó que Abukeshek era “sospechoso de pertenecer a una organización terrorista”, mientras que Ávila lo era “de actividad ilegal”, pero no aportó pruebas.

La Global Sumud Flotilla ha pedido apoyo internacional. “Exigimos que todos los gobiernos hagan todo lo posible para presionar al régimen israelí para que libere a todos los secuestrados ilegalmente”, dijo el grupo el viernes.

Los demás participantes en la flotilla fueron liberados en Creta el jueves por la noche. De las 53 embarcaciones que formaban la comitiva antes de la operación israelí, 31 llegaron a aguas seguras y continuarán con su intento de “romper el asedio ilegal de Gaza”, aseveraron los organizadores.

La flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

El Ministerio de Exteriores de Grecia, por su parte, informó el jueves que pidió a Israel que retirara sus barcos de la zona y que se ofreció para que los activistas desembarcaran en su territorio y fueran repatriados desde allí.

En varias capitales, incluyendo Roma, Atenas y Estambul, hubo concentraciones en solidaridad con la flotilla.

Ni España ni Brasil han comentado aún la detención y el traslado de Abukeshek y Ávila. Pero en una declaración conjunta emitida con varios países más el jueves por la noche, señalaron que la interceptación de la flotilla por parte de Israel y la detención de los activistas en aguas internacionales “constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario internacional”.

El último intento de la flotilla de llegar a Gaza se produce menos de un año después de que las autoridades israelíes frustraran otra iniciativa similar del grupo activista. Entonces, la comitiva contaba con unos 50 barcos y alrededor de 500 miembros, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg, Mandla Mandela —nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores.

Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes, entre los que también estaba Ávila, quien afirmó que las autoridades israelíes abusaron de ellos mientras estaban detenidos. Las autoridades israelíes negaron las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP