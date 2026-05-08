Autoridades investigan misterioso dron marítimo militar varado en isla griega

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Un pescador en la isla de Lefkada encontró la nave dentro de una cueva costera el jueves y la remolcó hasta un puerto cercano. Fue trasladada el viernes a una base naval en el territorio continental para su inspección, reportó ERT, la emisora ​​pública estatal de radio y televisión de Grecia.

Ucrania ha utilizado drones marítimos en el mar Negro para llevar a cabo una campaña eficaz contra buques navales rusos, y Moscú también ha desarrollado drones marítimos, algunos con diseños similares.

Las autoridades de Grecia no han confirmado el origen de la embarcación. Pero expertos navales griegos señalaron que sus características se asemejan a drones ucranianos del tipo Magura —embarcaciones explosivas de embestida, pilotadas a distancia— que se han utilizado en múltiples operaciones marítimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP