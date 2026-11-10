Autoridades húngaras detienen al hermano menor de Viktor Orbán por presunta trata de personas

ARCHIVO - El entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asiste al cierre de campaña electoral del partido Fidesz en Budapest, Hungría, el sábado 11 de abril de 2026. (AP Foto/Denes Erdos, archivo) AP

La medida formó parte de una amplia campaña del nuevo gobierno de Hungría, encabezado por el primer ministro Péter Magyar, para sacar a la luz presuntos casos de corrupción y abusos de poder cometidos por el gobierno ultraderechista de Orbán y círculos empresariales asociados durante sus 16 años en el poder.

Magyar, cuyo partido de centroderecha Tisza derrotó a Orbán por amplio margen en las elecciones de abril, ha denominado el esfuerzo “Operación Fuego Purificador”. Varios funcionarios de la era Orbán, incluido el exgobernador del Banco Central, ya se encuentran detenidos por la policía bajo sospecha de delitos de fraude y corrupción.

En un comunicado emitido el lunes, la policía húngara indicó que realizó arrestos y llevó a cabo registros domiciliarios en cuatro lugares distintos en la capital, Budapest, y sus alrededores, y que había contado con la asistencia del Centro Antiterrorista de Hungría en las intervenciones, ya que se esperaba la presencia de armas de fuego en dos de los escenarios.

El arresto de cuatro personas formó parte de una investigación conjunta en curso de la Oficina Nacional de Investigación y la recién creada Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos. La investigación se centra en el presunto uso de conexiones políticas para gestionar permisos de trabajo acelerados para ciudadanos extranjeros a cambio de pagos lucrativos.

La policía señaló que las cuatro personas, todas sospechosas de “trata de personas cometida en una conspiración criminal con fines de lucro”, habían facilitado permisos de residencia húngaros para más de 100 ciudadanos vietnamitas en 2024, la mayoría de los cuales pretendía salir de Hungría hacia países de Europa occidental.

Se alega que uno de los sospechosos incurrió en tráfico de influencias en la obtención de los permisos de residencia.

La policía no divulgó los nombres de los sospechosos y declinó aportar más detalles sobre sus identidades en respuesta a una solicitud de The Associated Press. Pero Orbán, que sigue siendo el presidente de su partido ultraderechista y antiinmigración Fidesz, afirmó en una publicación en Facebook el lunes que las acciones policiales contra su hermano, Áron Orbán, tenían motivaciones políticas.

“Yo soy el objetivo; mi hermano menor es solo un medio para un fin”, escribió Orbán el lunes. “Lo que está ocurriendo en Hungría no es rendición de cuentas, sino un ajuste de cuentas. (...) En este juego sucio, el objetivo es eliminar a los oponentes políticos y establecer un sistema de partido único”.

En una publicación en Facebook, Magyar indicó que Orbán había confirmado la detención de su hermano. Fotografías publicadas por el medio húngaro HVG el lunes por la noche mostraron al Orbán menor llegando en un vehículo policial a un centro de detención preventiva en Budapest.

La detención de Áron Orbán se suma a otras acciones policiales de alto perfil contra exfuncionarios u otras personas con estrechos vínculos con el ex primer ministro.

La policía detuvo al exgobernador del Banco Central de Hungría, György Matolcsy, en octubre, por presunto fraude y otros delitos. Matolcsy fue uno de los aliados económicos más cercanos de Orbán y se le acusa de malversar fondos a través de una fundación creada en 2014 que fue dotada con unos 818 millones de dólares en activos públicos.

Matolcsy ha negado haber cometido irregularidades y continúa detenido, mientras que sigue vigente una orden de arresto internacional contra su hijo, Ádám.

La policía puso bajo custodia a dos exministros del gobierno de Orbán en septiembre, sospechosos, respectivamente, de mala gestión delictiva de 17.300 millones de forintos (53,6 millones de dólares) de fondos públicos y de aceptar más de 12.000 millones de forintos (37,2 millones de dólares) en sobornos y comisiones ilegales. Permanecen detenidos.

El lunes, el partido Fidesz de Orbán añadió a Áron Orbán a una lista de “presos políticos” en su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP