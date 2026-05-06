Autoridades federales arrestan a 18 por presunta venta de drogas cerca de parque en Los Ángeles

ARCHIVO - Un hombre descansa a la sombra durante un día caluroso en MacArthur Park, el 12 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun, archivo) AP

La zona, llamada MacArthur Park, es un vecindario de inmigrantes densamente poblado al oeste del centro de Los Ángeles, donde las autoridades federales de inmigración y la Guardia Nacional hicieron una breve pero contundente demostración de fuerza el verano pasado.

En las redadas de esta semana, las autoridades incautaron 18 kilogramos (40 libras) de fentanilo en una sola vivienda, informó la oficina del fiscal federal. Se cree que dos de los detenidos —una pareja del sur de Los Ángeles— son las principales fuentes de esas drogas vendidas en el parque, que se almacenaban en locales comerciales y se distribuían a vendedores a pie de calle, indicaron las autoridades.

“Estamos aquí hoy porque la política de California ha fracasado”, declaró Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto, en una conferencia de prensa en la que se anunciaron los arrestos. “MacArthur Park debería ser para las familias, debería ser para los residentes de Los Ángeles, no para traficantes de drogas y gánsteres”.

Essayli anunció los arrestos junto con funcionarios de la DEA y del Departamento de Policía de Los Ángeles en el parque. En el lugar hay numerosas tiendas de campaña de personas sin hogar, y en los últimos años ha sido escenario de consumo de drogas al aire libre.

Imágenes aéreas de noticieros de televisión mostraron a agentes reunidos afuera de una franja de negocios frente al parque, y uno de ellos parecía usar una motosierra para cortar la pared de un comercio. Essayli publicó en la red social X un video de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles que ayudaban en el operativo y de una vivienda en un vecindario residencial que era allanada.

Essayli, designado por el presidente Donald Trump, sostuvo que los problemas que hay en la zona son resultado de políticas fallidas de California, incluidas consecuencias laxas para los consumidores de drogas y programas en los que se distribuyen agujas limpias y Narcan, un medicamento de emergencia que salva vidas en casos de sobredosis de fentanilo.

La operación del miércoles involucró a más de 200 efectivos de la DEA, informó Anthony Chrysanthis, agente especial a cargo del organismo en Los Ángeles.

Essayli señaló que la operación comenzó el martes por la noche, con tres órdenes judiciales ejecutadas por la mañana en residencias de otros puntos del sur de California. Se cumplieron seis órdenes en negocios que, según se determinó, vendían narcóticos en MacArthur Park.

Los investigadores han acusado al cártel de Sinaloa de ser el proveedor de fentanilo y metanfetamina en la zona, indicó Chrysanthis.

Está previsto que los acusados comparezcan en la corte el jueves.

Otros siete siguen prófugos, informó la oficina de Essayli.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP