Autoridades españolas reportan un choque entre dos trenes en el centro del país

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El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galáns, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que hubo pasajeros heridos y que Protección Civil pidió a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros.

TVE reportó que el siniestro implicó a dos trenes de alta velocidad y que uno chocó contra la parte trasera del otro.

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP