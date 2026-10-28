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Autoridades españolas reportan un choque entre dos trenes en el centro del país

MADRID (AP) — Las autoridades españolas informaron el miércoles de un accidente en el que estuvieron involucrados dos trenes en el centro del país.

El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galáns, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que hubo pasajeros heridos y que Protección Civil pidió a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros.

TVE reportó que el siniestro implicó a dos trenes de alta velocidad y que uno chocó contra la parte trasera del otro.

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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