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Autoridades colombianas reportan la desaparición de una aeronave con 5 personas a bordo

BOGOTÁ (AP) — La autoridad aeronáutica de Colombia activó el domingo los protocolos de búsqueda y rescate para localizar a una aeronave que trasladaba a cinco personas y con la que perdió contacto horas antes.

La avioneta tipo Cessna T206 con matrícula HK4985 despegó desde el aeropuerto de Condoto, en el departamento del Chocó en el Pacífico colombiano, con destino a Guaymaral, al norte de Bogotá, informó un comunicado de Aerocivil.

El último reporte de comunicación se registró pasadas las 9 de la mañana, indicó la institución. Posteriormente se activó una señal automática de emergencia desde el cerro Tatamá ,en el centro occidente de Colombia, a 5,.3 kilómetros (3,3 millas) de la ciudad de Pereira, agregó.

Entre los ocupantes se encuentran el piloto y cuatro pasajeros, cuya situación no ha sido reportada hasta el momento por parte de las autoridades.

Personal de organismos de socorro, la Policía, Ejército y de la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de Aerocivil, se ha trasladado a la zona de “difícil acceso” para de determinar las causas del suceso.

FUENTE: AP

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