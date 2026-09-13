Autoridades colombianas reportan la desaparición de una aeronave con 5 personas a bordo

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La avioneta tipo Cessna T206 con matrícula HK4985 despegó desde el aeropuerto de Condoto, en el departamento del Chocó en el Pacífico colombiano, con destino a Guaymaral, al norte de Bogotá, informó un comunicado de Aerocivil.

El último reporte de comunicación se registró pasadas las 9 de la mañana, indicó la institución. Posteriormente se activó una señal automática de emergencia desde el cerro Tatamá ,en el centro occidente de Colombia, a 5,.3 kilómetros (3,3 millas) de la ciudad de Pereira, agregó.

Entre los ocupantes se encuentran el piloto y cuatro pasajeros, cuya situación no ha sido reportada hasta el momento por parte de las autoridades.

Personal de organismos de socorro, la Policía, Ejército y de la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de Aerocivil, se ha trasladado a la zona de “difícil acceso” para de determinar las causas del suceso.

FUENTE: AP