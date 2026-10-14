americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades antiterroristas francesas investigan a joven de 14 años detenido por tiroteo escolar

PARÍS (AP) — Fiscales antiterroristas franceses abrieron una investigación judicial el miércoles sobre un tiroteo en una escuela que hirió a un director y a un docente, y solicitaron la detención preventiva del sospechoso, de 14 años.

La Escuela Joseph Lakanal, donde ocurrió el tiroteo, en Aubagne, Francia, el 12 de octubre del 2026. (AP foto/Philippe Magoni)
La Escuela Joseph Lakanal, donde ocurrió el tiroteo, en Aubagne, Francia, el 12 de octubre del 2026. (AP foto/Philippe Magoni) AP

La investigación abarca tentativa de asesinato premeditado vinculada al terrorismo, conspiración terrorista y delitos relacionados con armas, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista en un comunicado. Tres jueces de instrucción en París supervisarán el caso.

El adolescente reconoció haber perpetrado el ataque del lunes en el colegio de secundaria Lakanal, en Aubagne, cerca de Marsella, y dijo a los investigadores que lo había estado planeando durante varios meses, señaló la fiscalía. Negó haber tenido intención de matar.

El menor dijo a los investigadores que quería vengarse por el acoso por parte de profesores y compañeros, una acusación que según fiscales no ha sido corroborada.

Los investigadores que examinaron sus cuentas digitales hallaron una dedicada a republicar material extremadamente violento, en particular sobre tiroteos escolares, asociada con la “True Crime Community”.

Los fiscales describieron una subcultura dentro de esa red en línea que glorifica a asesinos en masa y fomenta la imitación. El menor reconoció haber sido influido por la comunidad, pero negó haber actuado en su nombre, indicó el comunicado.

Los fiscales afirmaron que la premeditación, el uso de un arma de fuego dentro de una escuela y los disparos repetidos dirigidos contra el personal respaldaban investigar el ataque como terrorismo.

Según los fiscales, el menor entró en la escuela con una escopeta oculta en un estuche de guitarra. Disparó contra el director y un docente antes de subir las escaleras, donde disparó al suelo frente a otro profesor y luego a un aula ocupada.

Un miembro del personal que había ayudado a evacuar a alumnos y colegas lo redujo y lo desarmó cuando bajaba por las escaleras.

El director permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en peligro su vida. El docente herido ya había recibido el alta, indicaron los fiscales.

El menor no tenía antecedentes penales. Un examen psicológico inicial no identificó un trastorno mental, según el comunicado.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter