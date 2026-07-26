Autoridades alemanas emiten orden de búsqueda por sospechoso de atropello en Orgullo de Berlín

BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas emitieron el domingo una orden de búsqueda contra un sospechoso prófugo por el atropello con una furgoneta cerca del festival del Orgullo de Berlín, que dejó un muerto y al menos otras 16 heridos.