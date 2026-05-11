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Autoridades alemanas arrestan a adolescente sirio que sospechan planeaba ataque en Hamburgo

BERLÍN (AP) — Las autoridades detuvieron a un adolescente de 17 años en la ciudad alemana de Hamburgo, sospechoso de planear un ataque contra un centro comercial, un bar o una comisaría, informaron los fiscales el lunes.

Los fiscales de la segunda ciudad más grande de Alemania señalaron en un comunicado que el ciudadano sirio fue arrestado en Hamburgo el jueves. Añadieron que, al parecer, el grupo extremista Estado Islámico fue la inspiración de sus presuntos planes para matar a un número indeterminado de “infieles” mediante explosivos, bombas molotov o un cuchillo.

Según las autoridades, el sospechoso había conseguido fertilizante, líquido para encendedores, un pasamontañas y un cuchillo, que fueron incautados la semana pasada. Está siendo investigado por sospechas de preparar un ataque terrorista y de financiación del terrorismo.

Los fiscales indicaron que previamente habían ordenado una evaluación psiquiátrica del sospechoso en relación con una investigación separada por presuntas violaciones de la ley alemana que regula las asociaciones y otros delitos. No dieron más detalles sobre ese caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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