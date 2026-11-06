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Autobús con escolares se estrella en Francia: hay 2 muertos y 16 heridos

PARÍS (AP) — Un autobús interurbano entre cuyos pasajeros había niños que iban a la escuela se estrelló el viernes por la mañana en el este de Francia cobrándose la vida de un menor y un adulto joven, informaron las autoridades.

La Prefectura de la región de Ain indicó que otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El ministro de Transporte, Philippe Tabarot, dijo en X que se dirigía al lugar de “un grave accidente de autobús” cerca de la pequeña localidad de Lent, en una zona rural al noreste de Lyon.

“Se ha producido un accidente en el que se vio implicado un autobús interurbano cerca de Lent, Francia, con múltiples víctimas reportadas”, señaló la prefectura en un comunicado. Se movilizó a los servicios de emergencia y a agentes de las fuerzas de seguridad, apuntó.

La televisora BFM TV informó que entre los pasajeros había niños que iban a escuelas secundarias y bachillerato de la zona. Una foto del lugar mostraba que el vehículo se había salido de la carretera y terminó en una zanja.

“Siempre es un momento difícil cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de un accidente como este. Mis pensamientos, los del gobierno y los de toda la comunidad educativa, están con las familias”, dijo el ministro de Educación, Édouard Geffray, a reporteros durante una visita a una escuela de secundaria en la región de París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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