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Autobús argelino cae a un barranco cerca de Argel, dejando al menos 25 muertos y 44 heridos

ARGEL (AP) — Al menos 25 personas murieron y 44 resultaron heridas el viernes cuando un autobús cayó por un barranco en Argelia, informó la Protección Civil argelina.

El autobús, que transportaba pasajeros desde Sétif hasta la capital argelina, derrapó en la localidad de El Karma, a unos 50 kilómetros (30 millas) de Argel, antes de caer en un profundo barranco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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