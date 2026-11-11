Austria endurece leyes antiespionaje para proteger a los organismos internacionales que alberga

ARCHIVO – La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, escucha a su homólogo serbio Marko Djuric en una conferencia de prensa en Belgrado, Serbia, el martes 29 de abril de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic, Archivo) AP

Austria es miembro de la Unión Europea y tiene una política de neutralidad militar que se remonta a la década de 1950. Su capital, Viena, alberga varias agencias de la ONU, entre ellas, el Organismo Internacional de Energía Atómica. También es sede de otros grupos internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEP.

“El espionaje es una amenaza real para nuestra seguridad, para la seguridad en nuestro país, pero, sobre todo, para nuestra reputación como Austria, como capital del diálogo, como sede oficial de la ONU y de más de 40 organizaciones internacionales”, declaró la ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, mientras los ministros del gabinete presentaban el borrador de la legislación. “Tenemos una responsabilidad... y estamos cumpliendo con esa responsabilidad”.

Meinl-Reisinger reconoció que, a menudo, se ha descrito a Viena como una “capital del espionaje”, una reputación que se remonta a la Guerra Fría, pero señaló que quiere deshacerse de cualquier “idea romántica” del espionaje.

Indicó que “estamos respondiendo a la situación actual de amenazas híbridas”. El término se refiere a actos hostiles no convencionales como el sabotaje, los ciberataques, la desinformación y una serie de métodos diferentes.

El código penal de Austria establece actualmente que cualquier persona que “organice u opere un servicio secreto de inteligencia en perjuicio de la República de Austria o apoye de cualquier manera a un servicio de inteligencia de ese tipo” se enfrenta a una pena de prisión de hasta cinco años. También prohíbe organizar, operar o apoyar un “servicio de inteligencia militar” para una potencia extranjera.

La nueva legislación, que requiere la aprobación del Parlamento, elevará a 10 años la pena máxima por espionaje en perjuicio de Austria, explicó Meinl-Reisinger. Tipificará explícitamente como delito el espionaje contra organizaciones internacionales o la Unión Europea, con una pena máxima de cinco años.

Las autoridades señalaron que la legislación también prohibirá de forma explícita, entre otras cosas, reclutar agentes y ser reclutado como agente. Es una medida dirigida en particular al reclutamiento de los llamados “agentes desechables”, es decir, personas captadas para acciones de espionaje de bajo nivel sin que sepan necesariamente en qué se están metiendo.

El ministro de Justicia del último gobierno de Austria anunció un plan similar en 2024, pero esa administración no llegó a un acuerdo sobre una legislación antes de las elecciones de ese año.

Meinl-Reisinger manifestó que “ya no estamos mirando hacia otro lado”. Afirmó que, desde que asumió el cargo en marzo de 2025, se han denegado visados de entrada a diplomáticos en 63 casos y señaló que ocho diplomáticos rusos han sido expulsados de Austria desde entonces.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP