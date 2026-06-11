americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Austria: Dejan Ljubicic regresa a la selección para el Mundial tras lesión de Baumgartner

SANTA BÁRBARA, California, EE.UU. (AP) — La última vez que Dejan Ljubicic jugó con Austria fue hace casi tres años. Ahora, la lesión de un compañero le abrió la puerta para un inesperado regreso en el Mundial.

ARCHIVO - El austriaco Dejan Ljubicic (izquierda) y el danés Joachim Andersen pugnan por el balón en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el 6 de junio de 2022, en Viena. (AP Foto/Andreas Schaad)
ARCHIVO - El austriaco Dejan Ljubicic (izquierda) y el danés Joachim Andersen pugnan por el balón en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el 6 de junio de 2022, en Viena. (AP Foto/Andreas Schaad) AP

El seleccionador Ralf Rangnick convocó a Ljubicic a última hora el miércoles para reemplazar al mediocampista Christoph Baumgartner, quien se lesionó el muslo derecho durante el calentamiento previo al amistoso contra Túnez la semana pasada y necesitó ser operado.

Ljubicic tiene previsto incorporarse a Austria en el campamento del equipo en Santa Bárbara el jueves, antes del debut contra Jordania el martes. Austria también enfrentará a Argentina y Argelia en el Grupo J.

Es una opción más de contención que Baumgartner, autor de 17 goles en todas las competiciones con el Leipzig de la Bundesliga la temporada pasada. El jugador seguirá en la concentración para apoyar al equipo.

Ljubicic también juega en el fútbol de Alemania, en el Schalke, equipo que aseguró el ascenso a la máxima división el mes pasado.

Ljubicic suma nueve partidos con Austria, pero ninguno en un torneo importante. Su última aparición fue en un amistoso contra Moldavia en septiembre de 2023 y no estuvo en la convocatoria para ningún partido de las eliminatorias mundialistas.

___

AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Más de 8 mil militares de EEUU realizarán ejercicios en Puerto Rico en medio de la presión sobre Cuba

Más de 8 mil militares de EEUU realizarán ejercicios en Puerto Rico en medio de la presión sobre Cuba

Régimen cubano responde a Hegseth tras visita a Guantánamo: Está completamente equivocado sobre el futuro de Cuba

Régimen cubano responde a Hegseth tras visita a Guantánamo: "Está completamente equivocado sobre el futuro de Cuba"

ALARMA EN CUBA: Crecen las pandillas juveniles y extienden su control en barrios y cárceles

ALARMA EN CUBA: Crecen las pandillas juveniles y extienden su control en barrios y cárceles

HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU

HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: "EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU"

Pete Hegseth llega a Guantánamo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

Pete Hegseth llega a Guantánamo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter