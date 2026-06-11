Austria: Dejan Ljubicic regresa a la selección para el Mundial tras lesión de Baumgartner

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ARCHIVO - El austriaco Dejan Ljubicic (izquierda) y el danés Joachim Andersen pugnan por el balón en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el 6 de junio de 2022, en Viena. (AP Foto/Andreas Schaad) AP

El seleccionador Ralf Rangnick convocó a Ljubicic a última hora el miércoles para reemplazar al mediocampista Christoph Baumgartner, quien se lesionó el muslo derecho durante el calentamiento previo al amistoso contra Túnez la semana pasada y necesitó ser operado.

Ljubicic tiene previsto incorporarse a Austria en el campamento del equipo en Santa Bárbara el jueves, antes del debut contra Jordania el martes. Austria también enfrentará a Argentina y Argelia en el Grupo J.

Es una opción más de contención que Baumgartner, autor de 17 goles en todas las competiciones con el Leipzig de la Bundesliga la temporada pasada. El jugador seguirá en la concentración para apoyar al equipo.

Ljubicic también juega en el fútbol de Alemania, en el Schalke, equipo que aseguró el ascenso a la máxima división el mes pasado.

Ljubicic suma nueve partidos con Austria, pero ninguno en un torneo importante. Su última aparición fue en un amistoso contra Moldavia en septiembre de 2023 y no estuvo en la convocatoria para ningún partido de las eliminatorias mundialistas.

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AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

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