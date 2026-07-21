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Australiana da a luz a cuatrillizas idénticas después de un embarazo sumamente inusual

Una australiana dio a luz a cuatrillizas idénticas luego de un embarazo que los médicos describieron como increíblemente raro.

En esta imagen del 15 de julio de 2026, se puede ver a una de las cuatrillizas que nacieron en el hospital Metro North Health, en Brisbane, Australia. (Metro North Health via AP)
En esta imagen del 15 de julio de 2026, se puede ver a una de las cuatrillizas que nacieron en el hospital Metro North Health, en Brisbane, Australia. (Metro North Health via AP) AP

Jenitar Sau Na’amoana, de 34 años y quien ya era madre de cuatro hijos, dio a luz a las bebés la semana pasada en el Royal Brisbane and Women’s Hospital, en el estado de Queensland.

“Estamos muy emocionados de poder cuidar a esta increíble pequeña familia, una gran familia ahora”, declaró la doctora Alexa Bendall, especialista en medicina materno-fetal que atendió a Na’amoana.

Las bebés fueron concebidas de manera natural y provienen de un óvulo fecundado que se dividió en cuatro, “lo cual fue increíble”, comentó Bendall.

“Creemos que las cifras para concebir un caso como este de forma espontánea son de alrededor de uno en cada 15 millones”, destacó. “Creemos que nunca ha ocurrido en Australia”.

En términos generales, los expertos señalan que la probabilidad de concebir cuatrillizos de forma natural es de apenas uno en 700.000; la mayoría se conciben con la ayuda de tecnología médica.

Directivos del hospital indicaron que Na’amoana y su esposo, Jortham, no tenían planeado tener más hijos y quedaron bastante sorprendidos cuando ella quedó embarazada de cuatrillizos.

Na’amoana enfrentó un alto riesgo de complicaciones, especialmente porque los fetos compartían una sola placenta. En general, un embarazo múltiple aumenta el riesgo de problemas como parto prematuro, aborto espontáneo y defectos congénitos, según Johns Hopkins Medicine.

Según los funcionarios del hospital, Na’amoana estuvo bajo la observación de un amplio equipo médico desde las 10 semanas de gestación y fue ingresada como paciente a las 25 semanas para facilitar su monitoreo. Dio a luz a las bebés mediante cesárea el 14 de julio.

“El hecho de que tengamos cuatro bebés hermosas y saludables nacidas a las 28 semanas y cuatro días es increíble”, expresó Bendall. “Mamá perdió un poco de sangre, pero no una cantidad excesiva para haber tenido cuatrillizas, y está bien”.

Las bebés evolucionan bien en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sus nombres son Emily, Harriet, Catherine y Alexa, en honor a Bendall. La doctora calificó el nombre como un “hermoso homenaje” y dijo que se siente privilegiada de haber ayudado a traer a estas niñas al mundo.

“Desde una perspectiva académica, es realmente interesante”, afirmó. “Pero también desde una perspectiva humana, poder ser parte del recorrido de la familia y terminar con cuatro bebés hermosas y una mamá sana es muy valioso”.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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