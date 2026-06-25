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Australia avanza en el Mundial al igualar 0-0 ante Paraguay que conserva posibilidades

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Australia y Paraguay firmaron el jueves un 0-0 de bostezo que sin embargo aseguró un lugar en la ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo para los Socceroos y que probablemente bastará para que la Albirroja se instale también en esa instancia.

Omar Alderete, de Paraguay, despeja un balón frente a Nestory Irankunda, de Australia, en el cotejo del Mundial realizado el jueves 25 de junio de 2026 en Santa Clara, California (AP Foto/Jeff Chiu)
Omar Alderete, de Paraguay, despeja un balón frente a Nestory Irankunda, de Australia, en el cotejo del Mundial realizado el jueves 25 de junio de 2026 en Santa Clara, California (AP Foto/Jeff Chiu) AP

La ampliación del torneo a 48 equipos, que otorga un puesto en la ronda eliminatoria a ocho de los doce conjuntos que quedaron en tercer lugar de sus grupos, propició un enfoque cauteloso por parte de paraguayos y australianos en su último partido del Grupo D.

Cada uno arribó al compromiso con tres puntos gracias a victorias sobre Turquía.

El ganador de este partido se aseguraba el segundo puesto del grupo, por detrás de Estados Unidos. Australia también se aseguraba esa plaza con un empate gracias a una mejor diferencia de goles respecto de Paraguay.

Pero la igualdad, que le dio a Paraguay cuatro puntos en el grupo, probablemente habría sido suficiente, salvo que se produjera una racha de resultados adversos en los dos últimos días de la fase de grupos.

Esta es la tercera vez que Australia avanza a la ronda eliminatoria, tras haber caído en octavos de final en 2006 y 2022. Los Socceroos jugarán dieciseisavos de final el 3 de julio en Arlington, Texas, contra el segundo del Grupo G, que se definirá este viernes.

Paraguay deberá esperar para conocer su destino, pero se encuentra en una buena posición para avanzar a la ronda siguiente por quinta vez.

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