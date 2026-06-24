Australia acusa a Guardia Revolucionaria iraní de ataques antisemitas

Lewis' Continental Kitchen en Bondi, Sydney, Australia, el 26 de agosto del 2025. (Bianca De Marchi/AAP Image via AP) AP

“Irán sigue considerando a Australia un objetivo legítimo para actos de violencia dirigidos de manera encubierta”, declaró Mike Burgess, director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO).

Australia culpó el año pasado a Irán por incendios que dañaron Lewis’ Continental Kitchen, un restaurante kosher en Sydney, y la sinagoga Adass Israel de Melbourne, con dos meses de diferencia en 2024.

Una importante ruptura diplomática llevó a la expulsión del embajador de Irán. Teherán niega las acusaciones.

Burgess, al presentar su actualización anual sobre amenazas a la seguridad nacional, señaló que un ciudadano australiano radicado en Irán dirigió el ataque con bombas incendiarias en Sydney, mientras que un exresidente de Australia que vive en Irak había dirigido el ataque en Melbourne.

No identificó a los sospechosos para proteger las investigaciones en curso y los procesos penales.

El ciudadano australiano, Burgess indicó, era un agente de alto rango de la Guardia Revolucionaria que operaba sus redes en todo el mundo.

Irán había reclutado al exresidente de Australia a través de milicias con base en Irak. La Guardia Revolucionaria había valorado sus conexiones criminales y respaldó la continuidad de sus delitos, explicó Burgess.

“Eso cambió drásticamente después de que ASIO mencionara públicamente la implicación de Irán en los incendios provocados”, indicó Burgess.

“Los patrocinadores iraníes de esta persona perdieron el entusiasmo y, tras más presión de las fuerzas del orden australianas y locales, lo metieron en prisión”, agregó.

Burgess describió la investigación sobre los ataques en Sydney y Melbourne como “una de las más difíciles y detalladas en la historia reciente de ASIO”.

Ya había dicho anteriormente que se sospechaba que la Guardia Revolucionaria estaba detrás de otros delitos antisemitas en Australia desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás en 2023.

Varias personas enfrentan cargos en relación con los ataques incendiarios. Sigue sin estar claro si sabían para quién estaban trabajando.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP