Aumentan a nueve los fallecidos por riada en Ecuador, gobernadora permanece desaparecida

En su cuenta de X esa institución precisó que también hay 38 heridos y unas 200 personas damnificadas, además de daños materiales como un puente destruido y 73 bienes y casas afectados por la riada.
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QUITO (AP) — La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador informó el lunes que subió a nueve la cifra de muertos por el desbordamiento de un río y un aluvión ocurridos el fin de semana y que no se ha logrado encontrar a la gobernadora de la provincia de Zamora Chinchipe, presumiblemente arrastrada por un deslizamiento de tierra.
En su cuenta de X esa institución precisó que también hay 38 heridos y unas 200 personas damnificadas, además de daños materiales como un puente destruido y 73 bienes y casas afectados por la riada.
Las autoridades confirmaron que la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, desapareció cuando se encontraba en la población rural de Guadalupe prestando ayuda a algunos afectados.
La emergencia se registró la noche del viernes en comunidades de una zona rural de la ciudad de Zamora —448 kilómetros al sur de Quito— tras el desbordamiento del río del mismo nombre, provocado por intensas precipitaciones.
En el área permanecen brigadas del Ministerio de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos coordina la distribución de la ayuda humanitaria, mientras equipo pesado logró despejar las vías golpeadas por ambos fenómenos naturales.
El río Zamora sigue con una creciente inusual. El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que las lluvias se mantendrán en esa zona austral del país.
La región está afectada por una temporada de lluvias que causa desbordamientos, inundaciones y aluviones. El año anterior dos personas fallecieron y tres resultaron heridas tras un aluvión en la cercana provincia de El Oro.
FUENTE: AP
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