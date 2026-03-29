Aumentan esfuerzos por renombrar el Día de César Chávez debido a acusaciones

Los esfuerzos han sido rápidos y generalizados para cambiar la marca de los eventos antes de lo que era un día para celebrar la vida y el legado del defensor de los derechos de los latinos en su cumpleaños, el 31 de marzo.

En Tucson, Arizona, la celebración del fin de semana pasado se anunció en su lugar como una feria comunitaria y laboral. En Grand Junction, Colorado, ahora es la Celebración Sí, Se Puede. El Paso, Texas, conmemorará el martes como el Día del Patrimonio Comunitario y Laboral.

Los legisladores de Minnesota votaron esta semana para poner fin al feriado de César Chávez en su estado, mientras que el gobernador de California Gavin Newsom firmó el jueves una ley para renombrar el Día de César Chávez como el Día de los Trabajadores Agrícolas. En Colorado, los legisladores estaban considerando una ley para renombrar el feriado estatal voluntario allí como el Día de los Trabajadores Agrícolas.

También están en marcha esfuerzos para cambiarle el nombre a decenas de escuelas, calles y otros lugares que llevan el nombre de Chávez, incluido el monumento nacional en Keene, California.

Las conversaciones resultantes han sido de todo menos fáciles, mientras los simpatizantes lidian con sentimientos encontrados al determinar la mejor manera de honrar lo que fue un esfuerzo laboral y de derechos civiles crucial en Estados Unidos.

Los sentimientos de decepción, incredulidad e incluso enojo han creado un cóctel emocional para quienes trazan el camino a seguir.

The New York Times informó recientemente que encontró que César Chávez atraía y abusaba sexualmente de niñas que trabajaban en el movimiento. La cofundadora Dolores Huerta también reveló que fue víctima del abuso cuando tenía unos 30 años.

“Fue un dolor personal y una traición”, declaró José Luis Chávez, fundador y presidente del comité que ha organizado la Celebración de César Chávez para el condado de Mesa, Colorado. El comité está integrado por personas que han trabajado en la industria agrícola y cuyos abuelos y padres cortaron uvas y recogieron duraznos.

“Creo que eso es lo que sentía mi comité, y creo que cuando miramos a nuestra comunidad aquí, eso es lo que la gente todavía está sintiendo”, indicó José Luis Chávez, quien no tiene parentesco con el famoso líder de derechos civiles. “Sienten mucho dolor y mucho enojo”.

Nacida del deseo de educar a los estudiantes sobre comunidades marginadas, la celebración anual en Grand Junction ha evolucionado hasta convertirse en una reunión con música, comida, autos clásicos y estudiantes de secundaria que suben al escenario para aceptar becas.

Cancelar el evento simplemente no era una opción, señaló José Luis Chávez.

El logotipo se ajustó para incluir las palabras “Sí, se puede”. Una avalancha de publicaciones en redes sociales informó a la gente del cambio de nombre.

Encontrar un enfoque más amplio

La Marcha y Mitin anual César Chávez y Dolores Huerta en Tucson se redujo y se relanzó. El fin de semana pasado no hubo marcha ni exhibición de autos y, en su lugar, se anunció como la Feria de Unidad Comunidad y Labor, con un enfoque más amplio en los derechos laborales sin mencionar a Chávez.

Organizadores de la Coalición del Feriado César E. Chávez + Dolores Huerta de Arizona alentaron a los simpatizantes del movimiento a seguir apoyándose mutuamente.

“Incluso cuando pensamos en cancelar, elegimos seguir adelante, porque este movimiento es más grande que un nombre o una sola persona”, señaló el grupo en redes sociales. “Ningún individuo lo define. … Lo definimos nosotros, la gente trabajadora”.

Es un coro que ha resonado fuerte y de manera constante desde que las acusaciones se hicieron públicas. Aunque ha habido llamados en Texas y en otros lugares para eliminar el feriado por completo, los grupos que siguen adelante están impulsados por un sentido del deber hacia el legado general del movimiento.

Sehila Mota Casper, directora ejecutiva de Latinos in Heritage Conservation, apuntó que el resultado será diferente para cada comunidad.

“Se necesita el debido proceso para ayudar a lidiar con esto”, sostuvo. “Creo que esa es la mejor resolución: que cada comunidad decida por sí misma cómo llega a una decisión que refleje mejor a su comunidad y sus valores”.

Un momento para escuchar

La marcha anual en Albuquerque se canceló mucho antes de que se conociera la noticia y por razones no relacionadas, pero la ciudad más grande de Nuevo México apenas está comenzando el proceso de ordenar cambios de nombre para calles y otros espacios públicos.

Es un proceso complejo que tomará tiempo e implicará acercamiento al público, explicó el concejal Joaquín Baca, cuyo distrito incluye vialidades que llevan los nombres tanto de César Chávez como de Huerta. Incluso Baca y su familia aún están contemplando el destino de un póster de César Chávez y Dolores Huerta que cuelga en su casa.

Los correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto que han llegado a los líderes de la ciudad incluyen exigencias de que se derribe todo lo relacionado con César Chávez, así como solicitudes de que se use un enfoque más amplio para reconocer los derechos de los trabajadores agrícolas y otros trabajadores, indicó Baca.

“Hay diferentes posturas dentro de este mismo contexto”, apuntó. “Así que, para mí, hasta este momento ha sido un momento de escuchar”.

Mota Casper, quien ha construido una carrera en turismo patrimonial y preservación histórica, afirmó que es una oportunidad para que los líderes electos y los responsables de políticas públicas hagan una pausa y consideren ampliar la narrativa en torno al legado de Chávez. Afirmó que la sociedad tiene la responsabilidad de contar “esa historia completa”, entendiendo que los seres humanos son complejos y falibles.

“Así que, al conmemorarlos o glorificarlos, tenemos que poder reconocer lo bueno y lo malo y asumirlo tal como viene... pero también entender que no podemos maquillar la historia”, expresó. “No podemos simplificarla solo para que sea fácil. Tenemos que poder hablar de ello”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP