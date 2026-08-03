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Aumenta a 6.125 la cifra de fallecidos por los dos sismos en Venezuela

CARACAS (AP) — La cifra de fallecidos por los dos poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio pasado ascendió a 6.125, informaron el lunes las autoridades luego de 10 días sin actualizar la información oficial.

Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Unas personas transportan un cadáver rescatado de un edificio que se derrumbó a causa de los terremotos en La Guaira, Venezuela, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

En relación con el anterior balance oficial de muertes publicado justo un mes después de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud, se sumaron el lunes otros 579 cuerpos recuperados entre los escombros, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos que está ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

El número de heridos, que no se mencionó en el nuevo reporte, se mantenía en 16.740 desde el 1 de julio. Otros datos también fueron excluidos, entre ellos la cifra de personas sin vivienda. El 24 de julio se reportaron 17.900 ciudadanos sin viviendas por el colapso de 190 edificios.

Entre los nuevos datos suministrados destaca el número de viviendas afectadas que serían habitables, 25.325. No quedó claro si las 9.866 catalogadas como “restringidas” y otras 6.433 consideradas de “alto riesgo” eventualmente podrán ser recuperadas o no en su totalidad.

La publicación del balance se produjo horas después que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas de Venezuela, exigió al gobierno actualizar la cifra de decesos y divulgar la largamente esperada estimación oficial de personas desaparecidas por el doble terremoto.

Según Provea, familiares han denunciado el paradero desconocido de decenas de miles de sus seres queridos luego de los terremotos.

Los sismos, los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo, ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

FUENTE: AP

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