Aumenta a 36.000 el número de etíopes que huyen a Kenia; líderes locales piden apoyo

La Cruz Roja de Kenia indicó que las personas desplazadas se refugian en seis campamentos y aldeas dentro de comunidades de acogida.

“Más suministros de alimentos llegan a los campamentos y nuestros voluntarios ayudan a preparar y servir comidas calientes todos los días, junto con los servicios de salud y los artículos para el hogar que ya se están proporcionando”, señaló la Cruz Roja en un comunicado.

Los combates del lado etíope de la frontera se derivan de una disputa territorial entre las administraciones regionales de Oromía y somalí, agravada por la muerte de una niña de 13 años en un área gobernada por la administración regional somalí.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que se encuentra “sobre el terreno” con otras agencias y socios humanitarios “para apoyar la respuesta de emergencia nacional y local”.

Líderes locales del condado de Marsabit, en Kenia, expresaron su preocupación de que la afluencia pudiera desbordar a las comunidades que acogen a miles de personas que huyen y pidieron apoyo.

La violencia ha generado preocupaciones de seguridad del lado keniano de la frontera, y la policía reportó tres incidentes relacionados con balas perdidas en Moyale la semana pasada.

Durante el fin de semana, dirigentes políticos del condado de Marsabit advirtieron sobre una crisis humanitaria cada vez más grave que podría desbordar a las comunidades de acogida, que ya enfrentan escasez de alimentos y agua, agravada por el cambio climático.

Los legisladores locales dijeron a periodistas que les preocupaba que los combates también pudieran extenderse al lado keniano, a medida que personas desplazadas y agraviadas cruzan la frontera.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia pidió el martes una respuesta humanitaria urgente para proteger a las personas desplazadas y aliviar la presión sobre las comunidades de acogida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP