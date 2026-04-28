Auditoría confirma conflicto de intereses del exsuperintendente de Iowa arrestado por el ICE

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Ian Roberts, originario de Guyana, en Sudamérica, trabajó durante dos décadas como educador y administrador en distritos urbanos de Estados Unidos. Su arresto, realizado el 26 de septiembre, conmocionó a la comunidad y atrajo atención nacional sobre su historial de cargos penales y credenciales falsificadas. En enero se declaró culpable ante un tribunal federal al admitir que afirmó falsamente ser ciudadano de Estados Unidos en un formulario federal, además de poseer armas de fuego ilegalmente.

Las Escuelas Públicas de Des Moines solicitaron una nueva auditoría de sus finanzas en octubre después de que la AP informara que Roberts tenía la intención de pedir a la junta escolar un contrato con Lively Paradox, con sede en Kansas City, una firma que lo promocionaba como consultor y conferencista. Funcionarios de finanzas del distrito advirtieron a Roberts que no lo hiciera porque habían descubierto el conflicto de interés. Aun así, meses después, el distrito pagó a Lively Paradox 6.476 dólares en gastos de consultoría y viajes por un trabajo puntual que Roberts podía autorizar sin la aprobación de la junta.

La auditoría estatal publicada el martes confirmó los hallazgos y señaló que el director financiero del distrito dijo que “no pensó que el doctor Roberts propondría usar Lively Paradox nuevamente después de que se lo rechazaran la primera vez”, según el informe. Representantes del distrito dijeron a los investigadores que el director financiero estaba fuera del país cuando otro funcionario de finanzas firmó el contrato, sin saber del conflicto.

El distrito tampoco contaba en ese momento con una política de divulgación de conflictos de interés, y solo exigía capacitación. Ahora también se requerirá que los administradores revelen anualmente cualquier “conflicto real o potencial”, según un comunicado de Kim Martorano, presidenta de la Junta Escolar de Des Moines.

En la auditoría también se determinó que Roberts usó fondos del distrito para otorgar más de 2.000 dólares en donaciones. El distrito dijo a los investigadores que solicitó asesoría legal y posteriormente revisó sus políticas después de que Roberts pagara 1.200 dólares por dos mesas en un evento de Juneteenth en Iowa y 600 dólares por ocho mesas en un almuerzo de Habitat for Humanity, ambos en junio de 2024. Otras dos donaciones similares se hicieron a asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Des Moines y Urbandale.

Martorano recalcó el martes que esos gastos estaban prohibidos y que el distrito reforzaría esa política con capacitación adicional.

Roberts cambió su declaración en enero como parte de un acuerdo con los titulares de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Iowa. Según el documento presentado, los fiscales aceptaron no promover cargos adicionales contra Roberts u otras personas relacionadas con estos cargos. También acordaron recomendar cierta indulgencia, pero la sentencia de Roberts depende en última instancia de la jueza federal de distrito, Rebecca Goodgame Ebinger. Esa audiencia está programada para el 29 de mayo. En conjunto, los dos cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Alfredo Parrish, uno de los abogados de Roberts, declaró a los reporteros después de que su cliente se declaró culpable que Roberts “quería asumir la responsabilidad y eso fue lo que hizo”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP