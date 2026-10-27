Audiencia para la Serie Mundial entre Cerveceros y Rays baja solo 6% tras 2 juegos

Jugadores de los Rays de Tampa Bay entrenan durante el día de medios de la Serie Mundial de béisbol, el jueves 22 de octubre de 2026, en Milwaukee, previo al primer juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Las audiencias de los dos primeros juegos en Fox Sports bajaron apenas un 6% en comparación con los Juegos 1 y 2 del Clásico de Otoño del año pasado entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

“Creo que probablemente han superado las expectativas de todos. Creo que muy pocas personas, incluyéndome, habrían imaginado que estaríamos solo 6% abajo tras dos juegos. Estamos realmente satisfechos”, afirmó Mike Mulvihill, presidente de análisis e información para Fox Sports.

La victoria de Milwaukee por 3-2 en el Juego 1 el viernes pasado promedió 12,26 millones de espectadores en Fox, Fox Deportes, el streaming de Fox One, la aplicación de Fox Sports y Univision. El triunfo de los Cerveceros por 5-4 en el Juego 2, que no incluyó cobertura de Univision, promedió 10,85 millones.

Con dos equipos de mercados pequeños disputando el campeonato, hubo muchas predicciones de que los índices tempranos podrían acercarse a los de la Serie Mundial de 2023 entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona, que fue la menos vista registrada, con un promedio de 9,11 millones. El Juego 2 de esa serie estableció el mínimo histórico con 8,15 millones.

La diferencia este año, sin embargo, es que Milwaukee tiene una base constante de aficionados en el Medio Oeste y ha sido un contendiente habitual en las últimas dos temporadas. Este también es un enfrentamiento entre los dos equipos con los mejores récords del béisbol esta temporada.

“Sí creo que hay algo beneficioso en tener en la serie a un equipo tradicional del Medio Oeste. Y el hecho de que hayan podido eliminar a los campeones defensores por segundo año consecutivo (los Dodgers) y hacerlo de una manera realmente convincente, creo que eso ayuda a generar interés por la Serie Mundial”, comentó Mulvihill.

El promedio solo de Fox para los dos primeros juegos este año es de 11,05 millones.

Fox podría estar conteniendo la respiración por los índices de audiencia del Juego 3 del lunes. No solo fue una paliza de 10-1 a favor de Milwaukee, sino que enfrentó una fuerte competencia con los Cowboys de Dallas jugando contra los Eagles de Filadelfia en “Monday Night Football”.

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FUENTE: AP