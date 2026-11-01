Atlanta United y Nashville acaban con opciones de playoffs de Toronto FC y NY Red Bulls

Lionel Messi, segundo desde la derecha, celebra su gol con sus compañeros durante el segundo tiempo del partido de fútbol de la MLS contra el New England Revolution, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Foxborough, Massachussets. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Alexey Miranchuk (59), del Atlanta United, celebra el tercer gol de su equipo con Giuliano Galoppo (11) durante el segundo tiempo del partido de fútbol de la MLS frente a Toronto FC, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Atlanta puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en casa.

Toronto, que había sumado puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos de la MLS, quedó eliminado de la contienda por los playoffs por sexta temporada consecutiva.

Almirón abrió el marcador en el minuto 22. Hizo una pared con Miranchuk antes de picar el balón entre las piernas del portero Luka Gavran. Fue el séptimo gol de la temporada para Almirón y la octava asistencia de Miranchuk.

Sánchez le dio a Atlanta una ventaja de 2-0 en el 40. Almirón quedó completamente solo por la banda izquierda y condujo el balón por la línea de fondo antes de encontrar a Sánchez, sin marca, cerca del punto penal para definir de primera.

Miranchuk puso el 3-0 en el 51 al aprovechar un rebote que pegó en el poste tras un disparo de larga distancia de Almiron.

Lewis Morgan, que ingresó como suplente en la segunda mitad, anotó para Toronto en el 79.

Nashville liquida a NY Red Bulls

Nashville aprovechó dos autogoles y un tanto de Sam Surridge en el tiempo de descuento para borrar una desventaja de dos goles y vencer 3-2 a Nueva York 3-2 en un lluvioso domingo, poniendo fin a las esperanzas de postemporada de los Red Bulls.

Nashville amplió a nueve su racha sin perder y terminó invicto en casa por segunda vez en la historia del club, después de haber asegurado ya el Supporters' Shield.

Nashville igualó el récord de la MLS de Inter Miami de una temporada de 74 puntos establecido en 2024, con un partido por disputar. Los 44 puntos del club como local son un récord de la liga.

La derrota de los Red Bulls, sumada a la derrota de Toronto FC por 3-1 ante Atlanta United, aseguró un boleto a la postemporada de la Conferencia Este para el Columbus Crew.

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FUENTE: AP