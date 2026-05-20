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Atlanta se prepara para 8 partidos del Mundial, incluida una semifinal

ATLANTA (AP) — Atlanta recibirá a aficionados del fútbol de todas partes del mundo y tiene algo para que todos disfruten durante la Copa del Mundo.

ARCHIVO - Vista del estadio Mercedes Benz, sede de partidos del Mundial y la ciudad de Atlanta, el viernes 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mike Stewart)
ARCHIVO - Vista del estadio Mercedes Benz, sede de partidos del Mundial y la ciudad de Atlanta, el viernes 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los visitantes deben prepararse para temperaturas en junio y julio que promedian casi 90 grados, pero la ciudad conocida por su cultura deportiva y su hospitalidad sureña está lista para albergar uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

El Mercedes-Benz Stadium, rebautizado como Atlanta Stadium de acuerdo con las normas de la FIFA, albergará ocho partidos, comenzando con encuentros de la fase de grupos a mediados de junio y cerrando con una semifinal el 15 de julio.

Lugares emblemáticos para visitar

Piedmont Park es conocido como el “Central Park del Sur”. Ubicado en Midtown, el parque cuenta con casi 81 hectáreas áreas verdes, senderos para caminar, instalaciones deportivas recreativas y un lago con un muelle para pescar.

Ponce City Market es una visita obligada para ir de compras y disfrutar de restaurantes que van desde comida italiana hasta comida callejera india reconocida por Michelin.

Hay varias opciones para los aficionados que buscan escapar del calor, entre ellas el Acuario de Georgia, El Mundo de la Coca-Cola, el Centro por los Derechos Civiles y Humanos, el Cento King y el High Museum of Art.

Escena gastronómica en Atlanta

El “404” es conocido por sus alitas con "lemon pepper" y, en un mar de grandes opciones, The Local es uno de los favoritos de los aficionados. Las alitas se agotan temprano en este lugar que solo ofrece servicio para comer en el local, así que asegúrese de llegar alrededor de la apertura a las 5 de la tarde Tampoco es un viaje al Sur sin una buena barbacoa. Fox Bros Barbecue y Sweet Auburn están a menos de 20 minutos del estadio, si el tráfico lo permite.

Zonas para aficionados

El Parque Olímpico del Centenario, construido para los Juegos Olímpicos de 1996, albergará el FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio. El evento gratuito incluirá transmisiones en vivo de los partidos, conciertos, vendedores locales de comida, juegos interactivos y programación cultural.

Opciones de transporte

Atlanta tiene fama de tener tráfico, y con razón. La ciudad también alberga MARTA, el noveno sistema de transporte público más grande del país, que ofrece servicios de autobús, tren y transporte adaptado. La estación SEC District Station deja a los pasajeros a poca distancia a pie del estadio.

Consejos sobre el estadio

El Benz, como lo conocen los aficionados locales, no es ajeno a albergar partidos de fútbol. Inaugurado en 2017, es la sede de Atlanta United de la MLS y de los Falcons de la NFL. El estadio puede recibir hasta 75.000 personas con asientos ampliados para eventos especiales. El Benz ha albergado varios eventos deportivos importantes, incluido el Super Bowl LIII en 2019 y el campeonato nacional universitario de fútbol americano de 2025.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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