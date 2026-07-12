americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataques ucranianos en Rusia dejan un muerto mientras Kiev apunta a petroleros y refinerías

Un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia mató a una persona e hirió a otras tres, informaron funcionarios locales el domingo, mientras las fuerzas de Kiev continuaban bombardeando las instalaciones petroleras de Rusia.

El jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, indicó que entre los heridos había un niño. También señaló que viviendas y edificios de apartamentos resultaron dañados en el ataque, al igual que un “sitio industrial” no especificado.

Medios rusos informaron que el objetivo del ataque fue la refinería de petróleo de Syzran, en la región, y muchos compartieron imágenes que parecían mostrar columnas de humo negro elevándose sobre el lugar. La refinería, que pertenece al gigante del petróleo y el gas Rosneft y se encuentra a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera, ha sido un objetivo repetido de las fuerzas de Kiev.

Mientras tanto, el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Slyusar, indicó que un petrolero había resultado dañado en un ataque con drones en el canal marítimo Azov-mar Negro. El petrolero estaba vacío y no hay amenaza de un derrame de petróleo, afirmó Slyusar.

Los ataques con drones de Ucrania contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento en múltiples regiones, y esperas de horas en las estaciones de servicio para repostar. Moscú ha respondido intensificando sus bombardeos sobre Kiev y otras ciudades, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de Ucrania ante ataques con misiles balísticos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha descrito los ataques contra la infraestructura energética de Rusia como parte de la campaña de Kiev de “sanciones de largo alcance”, llevada a cabo en respuesta a la negativa de Moscú a detener su invasión de cuatro años contra su vecino.

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa informó el domingo que había atacado los puertos de Odesa y Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa. Funcionarios ucranianos aún no habían hecho comentarios sobre esas afirmaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales antes de que sea demasiado tarde

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter