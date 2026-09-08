Ataques rusos con drones y misiles en Kiev rompen una pausa en bombardeos y matan a 2 personas

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Un hombre camina por un paso subterráneo mientas el humo se eleva al fondo tras un ataque de misil ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

El ataque se produce tras una pausa durante el fin de semana, cuando los enviados de Estados Unidos Jared Kushner y Steve Witkoff estuvieron en Kiev para su primera visita oficial, en un renovado impulso por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se registraron daños e incendios en al menos cinco distritos de la capital, indicó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, mientras que un comunicado en Telegram de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev reportó daños a la infraestructura civil en al menos 16 lugares.

Un edificio no residencial de 26 pisos fue alcanzado en el distrito de Holosiivskyi. En otro punto del mismo distrito, se produjo un incendio y las llamas se propagaron a un edificio no residencial cercano. Los rescatistas salvaron a una persona durante una búsqueda y dos personas fueron evacuadas de un apartamento en un edificio de viviendas de 16 pisos.

También hubo personas atrapadas en un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi. Al menos 10 personas fueron rescatadas, según el servicio de emergencias, que señaló que también se registraron incendios en los distritos de Darnytskyi y Podilskyi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP