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Ataques rusos causan tres muertos y más de 20 heridos en Dnipro, Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques rusos con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Dnipro se cobraron la vida de al menos tres personas e hirieron a 21, informaron las autoridades locales el sábado.

Un rescatista retira escombros tras un ataque ruso a un vecindario residencial de Dnipro, Ucrania, el 25 de abril de 2026. (AP Foto/Mykola Synelnykov)
Un rescatista retira escombros tras un ataque ruso a un vecindario residencial de Dnipro, Ucrania, el 25 de abril de 2026. (AP Foto/Mykola Synelnykov) AP

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados entre las ruinas de una casa destruida en los ataques nocturnos, indicó el jefe regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, que añadió que podría haber más gente atrapada entre los escombros.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado que había “11 personas en hospitales en Dnipro tras el ataque ruso contra la ciudad”.

“Los rusos han estado golpeando Dnipro y otras ciudades y comunidades prácticamente toda la noche”, escribió Ganzha en Telegram acerca de los ataques, que provocaron incendios en distintos puntos de Dnipro y destruyeron parcialmente varios edificios de apartamentos, negocios y una vivienda particular.

En el suroeste del país, dos personas resultaron heridas en ataques nocturnos con aviones no tripulados sobre la región de Odesa.

Edificios residenciales, infraestructura portuaria y automóviles sufrieron daños en el sur de la provincia, explicó el jefe regional, Oleh Kiper, el sábado.

En Rusia, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido por el impacto de un dron en la región fronteriza de Bélgorod, de acuerdo con funcionarios locales.

Los ataques se produjeron luego de un canje de prisioneros el viernes, en el que Rusia y Ucrania intercambiaron a 193 militares.

Los intercambios periódicos de prisioneros han sido uno de los pocos resultados positivos de unas negociaciones de varios meses, mediadas por Estados Unidos, entre Moscú y Kiev que, por lo demás, han sido infructuosas. El diálogo no ha logrado avances en cuestiones clave que impiden poner fin a la invasión rusa de su vecino, que está ya en su quinto año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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