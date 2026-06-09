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Ataques de Pakistán contra Afganistán matan a por lo menos 13 personas, dice funcionario afgano

KABUL, Afganistán (AP) — Pakistán lanzó nuevos ataques aéreos contra Afganistán el miércoles, que mataron a por lo menos 13 personas e hirieron a otras 14, informó un funcionario afgano.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, reportó los ataques aéreos paquistaníes, los cuales —indicó— tuvieron como objetivo las provincias afganas de Jost, Kunar y Paktika. Señaló que los bombardeos mataron a 11 niños, una mujer y un anciano.

Pakistán no reconoció por el momento haber lanzado los ataques.

Pakistán y Afganistán se han visto envueltos en combates mortales que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero, cuando Afganistán lanzó un ataque transfronterizo contra Pakistán en represalia por ataques aéreos paquistaníes dentro de Afganistán.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a individuos que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado, de los talibanes afganos, que han gobernado Afganistán desde que tomaron el poder tras la retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul refuta la acusación. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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