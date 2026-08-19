Ataques de Israel en Gaza siembran más dudas sobre el alto el fuego tras visita de Kushner

Dolientes asiste al funeral de varios palestinos muertos en un ataque aéreo lanzado el día anterior por el ejército israelí contra un café en el puerto de Gaza, en el hospital Shifa de Ciudad de Gaza, el miércoles 19 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Al menos 10 personas murieron el miércoles en dos ataques, según hospitales locales y la Media Luna Roja palestina, apenas dos días después de que, según reportes, negociadores de Estados Unidos pidieran a Israel reducir los ataques en la Franja de Gaza. Tropas israelíes también cruzaron la línea de alto el fuego en el sur del enclave y detuvieron en las primeras horas del miércoles a un coronel de la policía de Hamás, afirmaron dos testigos y un funcionario del grupo armado.

El ejército de Israel indicó que uno de los ataques del miércoles, en Nuseirat, alcanzó a un comandante de Hamás que había participado en el ataque encabezado por el grupo rebelde en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron y 251 fueron secuestradas. Un segundo ataque en la zona de Tuffah, en Ciudad de Gaza, alcanzó a otro comandante de Hamás que planeaba llevar a cabo ataques contra tropas israelíes, señaló el ejército.

La Media Luna Roja palestina informó que, en el ataque del miércoles contra una comisaría en Ciudad de Gaza, al menos nueve personas murieron y otras 15 resultaron heridas. Una persona falleció en Nuseirat. El martes por la noche, un ataque israelí contra un concurrido café junto al mar provocó la muerte de siete palestinos, incluido un niño, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército de Israel sostuvo que el ataque del martes había tenido como objetivo una reunión de cuatro comandantes de Hamás y otros milicianos, entre ellos, uno que había participado en el ataque de 2023. El ejército no proporcionó los nombres de los comandantes atacados ni confirmó si habían muerto.

Jared Kushner, negociador de Estados Unidos y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, mantuvo el lunes una reunión maratónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que pidió al líder israelí reducir los ataques en la Franja de Gaza, señaló una persona familiarizada con el encuentro. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a periodistas.

También el miércoles, el ejército israelí dijo que había completado revisiones de 150 incidentes sobre la conducta de los soldados durante la guerra en Gaza y que iniciaría investigaciones penales por las muertes de una niña de 5 años y su familia, así como de 15 paramédicos palestinos.

Al menos 17 muertos en ataques israelíes

El mortal ataque realizado en Gaza el martes y el miércoles dejó más víctimas, aun cuando los combates han disminuido significativamente desde el inicio de un alto el fuego vigente desde octubre en el pequeño enclave, donde viven más de 2 millones de palestinos. Desde el alto el fuego, los ataques israelíes han provocado la muerte de al menos 1.273 personas, según funcionarios de salud de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 73.400 palestinos han muerto en la guerra de casi tres años entre Israel y Hamás. El ministerio, que formaba parte del gobierno dirigido por Hamás, disuelto recientemente, mantiene registros detallados que agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños constituyen alrededor de la mitad de todas las muertes.

En las primeras horas del miércoles, al menos 15 soldados israelíes ingresaron en la zona costera de Muwasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis, dijeron dos residentes y un funcionario de Hamás.

Acompañadas por hombres armados, los militares irrumpieron en la tienda de Sabri Abdel-All, coronel de la Policía Azul dirigida por Hamás en Jan Yunis. También detuvieron a otro residente identificado como Nashat Ezzat Zaarab, añadieron.

Los dos residentes y el funcionario de Hamás hablaron bajo condición de anonimato por su seguridad.

Pocos compromisos concretos en la más reciente negociación de alto el fuego

En el frente diplomático, el alto el fuego también parece estancado. El plan inicial de alto el fuego de Trump trazó una visión amplia para poner fin al gobierno de Hamás en Gaza y reconstruir el territorio, gran parte del cual quedó reducido a escombros durante la devastadora guerra.

Pero desde el otoño pasado, han surgido importantes puntos de fricción sobre las condiciones del desarme de Hamás y la retirada de Israel, y sobre cuál de las dos debe ocurrir primero.

A principios de este mes, Trump anunció que Hamás había aceptado desarmarse. Pero el grupo dijo que comenzaría a desarmarse si Israel detiene los ataques y se retira, y agregó que entregar sus armas pesadas ocurriría más adelante en el proceso y estaría condicionado a la creación de un Estado palestino, algo que el gobierno de Israel rechaza tajantemente.

Y Netanyahu también se opuso al acuerdo, al afirmar que Israel no se retirará de sus líneas actuales en Gaza hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

Tras los ataques del miércoles, el vocero de Hamás, Hazem Qassem, criticó a la Junta de Paz, el organismo establecido por Trump para supervisar el alto el fuego, diciendo que ha proporcionado una “cubierta” para que Israel aumente sus ataques en Gaza, en lugar de presionarlo para cumplir con el acuerdo de alto el fuego.

___

Los periodistas de The Associated Press Julia Frankel y Giovanna Dell’Orto en Jerusalén, Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, y Samy Magdy en El Cairo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP