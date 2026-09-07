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Ataques hutíes en Arabia Saudí dejan 73 heridos, dicen funcionarios

EL CAIRO (AP) — Una ola de ataques de los hutíes contra Arabia Saudí dejaron 73 heridos a primera hora del martes, informaron las autoridades saudíes.

El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen, indicó que los hutíes —respaldados por Irán— atacaron “instalaciones civiles y económicas” en las ciudades saudíes de Jazan, Najran y Khamis Mushait, así como en Abha.

Dijo que la coalición encabezada por Arabia Saudí “tomará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación”.

Los hutíes efectuaron los ataques después de que los rebeldes acusaran a Arabia Saudí de atacar una prisión en la provincia septentrional yemení de Jawf.

Desde hace semanas se han agudizado los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en Yemen, lo cual echó por tierra una tregua de cuatro años en la guerra civil en ese país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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