Ataques hutíes en Arabia Saudí dejan 73 heridos, dicen funcionarios

Compartir en:









El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen, indicó que los hutíes —respaldados por Irán— atacaron “instalaciones civiles y económicas” en las ciudades saudíes de Jazan, Najran y Khamis Mushait, así como en Abha.

Dijo que la coalición encabezada por Arabia Saudí “tomará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación”.

Los hutíes efectuaron los ataques después de que los rebeldes acusaran a Arabia Saudí de atacar una prisión en la provincia septentrional yemení de Jawf.

Desde hace semanas se han agudizado los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en Yemen, lo cual echó por tierra una tregua de cuatro años en la guerra civil en ese país.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP