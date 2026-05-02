Ataques aéreos israelíes matan a 7 en el sur de Líbano durante el frágil alto el fuego

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El operativo israelí se produjo luego de que su ejército emitiera un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano.

Tanto el ejército de Israel como Hezbollah han mantenido sus ataques pese a un alto el fuego vigente desde el 17 de abril.

Según la Agencia Nacional de Noticias, que pertenece al estado libanés, un ataque aéreo alcanzó un automóvil en la aldea de Kfar Dajal y mató a 2 personas y otro golpeó una vivienda en la aldea de Lwaizeh y causó tres fallecidos. Además, reportó un ataque contra la aldea de Shoukin en el que se registraron dos decesos.

La portavoz en árabe del ejército de Israel, la teniente coronel Ella Waweya, publicó en X que la fuerza aérea llevó a cabo unos 50 ataques aéreos en las últimas 24 horas y apuntó que su objetivo era la infraestructura y miembros de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah dijo que el sábado atacó con un dron a soldados israelíes que se habían reunido en una casa en la localidad costera de Bayed.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra su principal aliado, Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre sobre el sur del país vecino, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Desde entonces, Líbano e Israel han mantenido sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Los dos países están técnicamente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Más tarde, se amplió por tres semanas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP