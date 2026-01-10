Ataque ucraniano incendia depósito de petróleo ruso tras nuevo misil hipersónico de Moscú

Un edificio residencial resulta dañado tras un ataque aéreo ruso durante una fuerte tormenta de nieve en Kiev, Ucrania, la madrugada del viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) AP

De momento no hay reportes de víctimas, según fue citado el gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, en una publicación de Telegram difundida en el canal de la administración local. La publicación no especificó los daños, pero indicó que las personas que viven cerca del depósito podrían ser evacuadas.

El Estado Mayor General de Ucrania informó el sábado que había atacado el depósito de petróleo Zhutovskaya durante la noche. En un comunicado en Telegram, señaló que el depósito suministra combustible a las fuerzas rusas, y agregó que se estaba evaluando el daño.

Los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra sitios energéticos rusos tienen como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar con su invasión a gran escala. Rusia pretende paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a la población civil el acceso a calefacción, luz y agua potable en lo que las autoridades de Kiev consideran un intento de "convertir el invierno en un arma".

El ataque del sábado se produjo el día después que Rusia bombardeara Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche del viernes, según funcionarios ucranianos, matando al menos a cuatro personas en la capital. Por segunda vez en la guerra de casi cuatro años, Moscú utilizó un nuevo y poderoso misil hipersónico que impactó el oeste de Ucrania en una clara advertencia a los aliados de la OTAN de Kiev.

El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik, capaz de portar armas nucleares, se registraron tras reportes de un avance considerable en las conversaciones entre Ucrania y sus aliados sobre cómo defender al país de una mayor agresión de Moscú si se llega a un acuerdo de paz liderado por Estados Unidos.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, dijo que los ataques del viernes "han causado bajas civiles significativas y han privado a millones de ucranianos de servicios esenciales, incluyendo electricidad, calefacción y agua en un momento de aguda necesidad humanitaria".

La primera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko afirmó que el suministro de calefacción se restablecerá completamente en Kiev para el sábado por la noche.

Svyrydenko añadió que las áreas pobladas en la ribera derecha del río Dniéper levantarán gradualmente los apagones de emergencia y volverán a los cortes programados. Pero reanudar el suministro de energía en la margen izquierda, donde se concentraron los ataques rusos, es más complicado debido a los daños significativos en la red eléctrica, agregó.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el sábado que sus fuerzas utilizaron aviones, drones, misiles y artillería para atacar instalaciones energéticas ucranianas y depósitos de almacenamiento de combustible.

Rusia atacó a Ucrania con 121 drones y un misil balístico Iskander-M, según la fuerza aérea ucraniana. Agregó que 94 drones fueron derribados.

Por separado, el Ministerio de Defensa ruso subrayó que 59 drones ucranianos fueron neutralizados durante la noche sobre Rusia y la Crimea ocupada.

El ejército de Ucrania dijo que además del depósito de petróleo en Volgogrado, había atacado una instalación de almacenamiento de drones perteneciente a una unidad de la 19na División de Fusileros Motorizados de Rusia en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, así como un punto de mando y control de drones cerca de la ciudad oriental de Pokrovsk.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP