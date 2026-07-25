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Ataque ruso mata a 3 en la región ucraniana de Sumy y Rumania derriba 2do dron en 2 días

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque con drones rusos se cobró la vida de tres personas en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dijeron autoridades locales el sábado, mientras Rumania derribó, por segunda vez en dos días, un avión no tripulado sobre su espacio aéreo.

Esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencias de Ucrania, muestra el lugar donde impactó un misil ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 24 de julio de 2026. (Servicios de Emergencias de Ucrania vía AP)
Esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencias de Ucrania, muestra el lugar donde impactó un misil ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 24 de julio de 2026. (Servicios de Emergencias de Ucrania vía AP) AP

El jefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov, explicó el sábado que el impacto de un dron contra una “instalación civil” causó un gran incendio y apuntó que las víctimas eran conductores del servicio privado ucraniano de correo y mensajería Nova Poshta.

En Zaporiyia, en el sureste del país, un ataque con drones rusos la noche del viernes alcanzó un centro comercial y provocó un incendio que se extendió por un área de 500 metros cuadrados y causó varias lesiones, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

Además, un importante ataque ruso contra un sitio próximo a Kiev que albergaba un evento de la industria de defensa mató al menos a 10 personas e hirió a casi un centenar el viernes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advirtió en su mensaje vespertino del viernes que los informes de inteligencia indicaban que Moscú estaba preparando misiles para un gran ataque contra el país, y afirmó que había indicios de que podría ocurrir en las próximas 48 horas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rumania reportó el sábado que sus fuerzas “derribaron de forma segura” un dron que violó su espacio aéreo en una “zona deshabitada” cerca de la frontera con Ucrania. En una publicación en Facebook, el presidente del país, Nicușor Dan, escribió que el aparato fue “derribado por un piloto rumano desde un avión F-16”.

La neutralización del sábado se produjo después de que en la víspera se derribó otro avión no tripulado en las inmediaciones de Padina, al noreste de la capital rumana, Bucarest.

Una serie de incursiones de drones rusos y ucranianos han alcanzado Rumania y otros miembros de la OTAN desde que Moscú inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En junio, un dron marítimo ucraniano que se utilizaba en la guerra explotó en el puerto de Constanta, en el mar Negro, mientras otros tres lo hicieron fuera del puerto. Nadie resultó herido.

Un mes antes, un dron ruso que formaba parte de una ofensiva contra Ucrania se desvió y alcanzó un edificio de apartamentos en el este de Rumania hiriendo a dos personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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