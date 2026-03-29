Ataque paramilitar mata al menos a 14 en el centro de Sudán

Las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán–Norte lanzaron el sábado una gran ofensiva contra Dilling, la capital de la provincia de Kordofán del Sur. El ejército, que recientemente rompió el asedio de las FAR sobre la ciudad, afirmó que repelió el ataque.

La Red de Médicos de Sudán, un grupo que monitorea la guerra, indicó que las FAR y sus aliados bombardearon zonas residenciales de la ciudad en medio de condiciones humanitarias desesperadas. Señaló que el ataque, que duró horas, hirió al menos a otras 23 personas, incluidos siete niños más además de los fallecidos.

Dilling sufrió condiciones similares a las de una hambruna tras más de dos años de asedio por parte de las FAR, durante los cuales los paramilitares cortaron los suministros y bombardearon con frecuencia la zona. El ejército rompió el asedio a comienzos de este año.

El grupo de médicos advirtió sobre un posible “escenario catastrófico” similar al de la ciudad de el-Fasher, en Darfur. Las FAR invadieron esa zona en octubre en un ataque que según expertos comisionados por la ONU tuvo “rasgos característicos de genocidio”.

Más de 6.000 personas murieron en el-Fasher en el transcurso de tres días cuando las FAR desataron “una ola de violencia intensa… impactante por su magnitud y brutalidad”, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Sudán cayó en el caos en abril de 2023 cuando una pugna de poder entre el ejército y las FAR estalló en combates abiertos en Jartum.

La guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero grupos de ayuda sostienen que el número real podría ser muchas veces mayor.

Los combates se han concentrado recientemente en Darfur y la región de Kordofán, donde se han reportado a diario ataques mortales, en su mayoría con drones. Más de 500 civiles murieron en ataques con drones este año hasta mediados de marzo, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La guerra ha estado marcada por atrocidades, incluidos asesinatos masivos, violaciones en grupo y otros crímenes, que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional como posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP