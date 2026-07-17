Ataque israelí contra civiles en funeral en Gaza mata a 7 y hiere a 22, afirma hospital

Un grupo de personas traslada el cuerpo de un palestino que murió en un ataque aéreo israelí, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) AP

El ejército israelí afirmó que atacó a una “célula terrorista” perteneciente al grupo miliciano Yihad Islámica Palestina. Indicó que estaba al tanto de que civiles habrían sido heridos en el ataque.

El Hospital Awda, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en Gaza, confirmó el número de víctimas del ataque en el centro de Gaza y señaló que las personas fueron impactadas durante el funeral de un palestino que había muerto en un ataque anterior el viernes. En ese ataque, que mató a dos personas, el ejército israelí aseveró que tuvo como objetivo a un miliciano de Hamás, sin dar más detalles.

El fuego israelí también mató a otras tres personas el viernes, incluidas dos mujeres, en el norte de Gaza, Ciudad de Gaza y Jan Yunis, según funcionarios de salud locales.

El grupo miliciano palestino Hamás, que ha librado una guerra devastadora con Israel, calificó el ataque contra el funeral como “un crimen atroz”.

Israel y el grupo miliciano acordaron un alto el fuego en octubre con el objetivo de detener una guerra de dos años.

Los combates más intensos han disminuido, pero al menos 1.123 personas han muerto en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio.

El Ministerio, que ha formado parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes, pero sostiene que la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

Los milicianos han llevado a cabo ataques a tiros contra tropas, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus ataques en Gaza, con objetivos que incluyen personas en automóviles, tiendas de campaña, edificios y en la calle. Argumenta que persigue a Hamás y a otros milicianos, pero también han muerto civiles.

Según el grupo independiente de monitoreo Armed Conflict Location and Event Data, Israel perpetró 40 ataques dirigidos contra milicianos en junio, el total mensual más alto desde el inicio del alto el fuego.

La guerra comenzó después que el ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 matara a alrededor de 1.200 personas y dejara 251 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.264 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP