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Ataque con explosivos deja cuatro militares muertos y cinco heridos en zona rural de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Cuatro militares colombianos fallecieron y cinco resultaron heridos cuando una patrulla fue atacada el jueves con al menos una veintena de explosivos lanzados desde drones mientras realizaba tareas de control en una zona rural fronteriza con Venezuela, informó el Ejército.

El hecho se registró en Tibú, departamento del Norte de Santander, en la convulsa región del Catatumbo, y ocurre en medio de una e scalada violenta de ataques con drones que ha cobrado la vida de más de una decena de personas en las últimas dos semanas, en varios puntos del país andino.

El Ejército señaló en su cuenta de X que se activaron los protocolos para la “evacuación y atención médica de urgencia de los afectados” y la extracción de los cuerpos.

En sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella reiteró el despliegue de “toda la capacidad” de la fuerza pública para ubicar a los responsables y procesarlos ante la justicia. Oficialmente aún no se ha atribuido el acto a alguna agrupación armada ilegal.

Autoridades de seguridad sostienen que los grupos armados ilegales están respondiendo con violencia ante la ofensiva del gobierno y su nueva estrategia de seguridad.

En el Catatumbo operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzada en armas desde 1964, y facciones de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se disputan el control del estratégico territorio.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que la población civil permanece atrapada en medio del fuego cruzado, el confinamiento y el reclutamiento de menores.

FUENTE: AP

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