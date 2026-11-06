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Ataque con explosivos causa daños en ciudad del suroeste de Ecuador, pero no deja víctimas

QUITO (AP) — Un ataque con explosivos en una ciudad del suroeste costero de Ecuador, fronterizo con Perú, causó daños en varias edificaciones del corazón financiero sin dejar víctimas, informó el viernes la policía.

La detonación del explosivo ocurrió cerca de la medianoche en el centro de Machala, unos 370 kilómetros al suroeste de Quito, y se produjo poco antes de que inicie el toque de queda dispuesto por el gobierno para contrarrestar la violencia criminal.

La medida, que se aplica en cinco provincias de la costa, restringe el libre tránsito entre la medianoche y las cinco de la mañana.

El ataque habría sido perpetrado “por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta” y colocaron el artefacto en el exterior de un establecimiento bancario, indicó un reporte enviado por la oficina de prensa de la policía a The Associated Press. El motivo del atentado está bajo investigación. No se registraron personas heridas, agregó.

Imágenes reproducidas por medios locales mostraron los destrozos en puertas, ventanas y paredes de un banco y una joyería que fueron los más afectados, mientras en las viviendas aledañas se rompieron vidrios y se dañaron estructuras.

Un reporte de la policía local emitido el viernes informó la detención de dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos, una de las más grandes del país andino, y el allanamiento de viviendas donde se almacenaban armas, droga y explosivos. No precisó si tienen relación con el ataque.

En Machala se encuentra Puerto Bolívar, uno de los más importantes del país andino y que según las autoridades es parte de la denominada ruta del Pacífico usada por estructuras criminales para el trasiego de drogas.

Ecuador enfrenta una ola de criminalidad desde hace cinco años debido a la expansión de bandas criminales vinculadas a cárteles transnacionales.

FUENTE: AP

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