Ataque de ejército sudanés contra tribunal civil en Darfur mata a por lo menos 35 personas, dice ONG

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Emergency Lawyers, un grupo independiente que documenta atrocidades en Sudán, indicó que drones atacaron el domingo por la tarde la sede del tribunal civil en la aldea de Al-Zawiya Gara, en el estado de Darfur del Norte, “una instalación civil que desempeña un papel judicial y social en la región”.

“Dirigir ataques contra civiles y bienes civiles constituye una grave violación del derecho internacional humanitario”, señaló el grupo, que exigió una investigación.

Sudán se hundió en una guerra total en abril de 2023, entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, de carácter paramilitar, y el ejército sudanés, lo que ha dejado al menos 59.000 muertos, según Armed Conflict Location & Event Data, un grupo de monitoreo de conflictos. Organizaciones de ayuda sostienen que el número real podría ser muchas veces mayor.

Los ataques con drones se han convertido en un sello distintivo del conflicto en el país, y ambos bandos los han utilizado. Ahora es la principal causa de muerte en Sudán, según las Naciones Unidas, y representa el 80% de las muertes de civiles durante los primeros cuatro meses de 2026.

El ejército sudanés no respondió a solicitudes de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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