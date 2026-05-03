Ataque con dron de fuerzas paramilitares mata a 5 personas cerca de la capital de Sudán, dice ONG

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El ataque alcanzó el sábado por la mañana a un vehículo que viajaba desde la provincia del Nilo Blanco hacia Omdurmán, la ciudad hermana de la capital, señaló en un comunicado Emergency Lawyers, un grupo de derechos que monitorea la violencia contra civiles. El ataque refleja una continuidad de los ataques contra civiles en carreteras públicas y en zonas pobladas, agregó el grupo.

Jartum se ha librado en gran medida de ataques de las FAR desde que fue recuperada por las Fuerzas Armadas Sudanesas el año pasado, pero la capital ha registrado recientemente ataques esporádicos.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están en guerra con el Ejército sudanés desde hace más de tres años, no se atribuyeron de inmediato el ataque.

Emergency Lawyers condenó el ataque y responsabilizó a las FAR. “Lo ocurrido fue una flagrante violación del derecho internacional humanitario”, afirmó el grupo.

Al menos 59.000 personas han muerto en la guerra que estalló en abril de 2023, según Armed Conflict Location & Event Data, un organismo independiente de monitoreo de conflictos. Sin embargo, grupos de ayuda sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que el acceso a las zonas de combate en todo el vasto país sigue siendo limitado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP