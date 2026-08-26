Ataque destruye almacen de Wildberries en Rusia mientras Ucrania amplía su campaña de drones

ARCHIVO - Una columna de humo marca el lugar donde se produjo un ataque con drones ucranianos en un almacén del minorista online Wildberries, en San Petersburgo, Rusia, el 24 dde julio de 2026. (UGC via AP, archivo) AP

Las fuerzas ucranianas ya habían golpeado el almacén, ubicado en la región de Tambov, al sureste de Moscú y a varios cientos de kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, el 18 de julio. Ese incidente, en el que murieron siete personas, anunció el inicio de una campaña aérea que ha asestado repetidos golpes al gigante ruso del comercio electrónico Wildberries. El tamaño y la relevancia comercial de la empresa han dado pie a comparaciones con Amazon.

Las avanzadas capacidades de Ucrania en materia de aviones no tripulados, desarrolladas desde la invasión rusa de febrero de 2022, le han permitido atacar decenas de instalaciones de Wildberries en toda Rusia en las últimas semanas. Funcionarios de Kiev afirman que entre los bienes que vende la empresa hay equipos y componentes técnicos utilizados por el ejército ruso. Los ataques también han servido a los objetivos bélicos de Ucrania al inquietar a la población que vive lejos de la línea del frente y perjudicar la economía rusa.

El Kremlin, por su parte, ha castigado a Ucrania con misiles balísticos y de crucero, potentes bombas planeadoras y drones a reacción que se cobraron la vida de miles de civiles.

Ucrania ha disparado cientos de drones contra Rusia casi todas las noches, con la esperanza de saturar las defensas antiaéreas rivales. El Ministerio de Defensa ruso reportó que sus fuerzas derribaron durante la noche 426 aviones no tripulados ucranianos sobre 15 regiones rusas y Crimea, anexionada ilegalmente.

Wildberries confirmó el ataque nocturno y el incendio en su almacén en Tambov, y señaló que el recinto fue evacuado, pero no ofrecido detalles sobre el alcance de los daños.

El gobernador de Tambov, Yevgeny Pervyshov, indicó que el incendio destruyó por completo el centro logístico y causó dos heridos: un hombre de 19 años que sufrió una conmoción cerebral y una mujer de 49 años que se fracturó un dedo.

Además, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en la región rusa de Lipetsk, al sur de Moscú, después de que un dron cayó sobre una casa y la incendió, dijo el gobernador regional, Igor Artamonov.

Ucrania también ha atacado instalaciones petroleras rusas, que son la columna vertebral de la economía del país. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo.

Reportes no confirmados señalaron que una refinería de petróleo en la región de Nizhny Novgorod estaba en llamas el miércoles. La provincia ha sido atacada repetidamente por Ucrania. El gobernador, Gleb Nikitin, confirmó el ataque y dijo que una “instalación industrial” no especificada sufrió daños, pero no proporcionó más detalles al respecto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP