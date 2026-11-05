Atacante con escopeta mata a 8 personas en Turquía antes de ser capturado

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Otra persona resultó herida. Hasta el momento se desconocía el motivo del ataque en la provincia de Afyonkarahisar.

La agencia estatal Anadolu informó que tres de las víctimas fueron halladas en la aldea de Ayazini, mientras que otras tres fueron asesinadas en la cercana aldea de Kiyir. El reporte indicó que dos mujeres que habían resultado heridas en un ataque en la aldea de Yukaritandir murieron posteriormente en el hospital.

La policía inició una búsqueda del agresor, quien más tarde fue capturado en la provincia vecina de Eskisehir, según un comunicado de la oficina del gobernador. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP