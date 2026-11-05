americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Atacante con escopeta mata a 8 personas en Turquía antes de ser capturado

ANKARA, Turquía (AP) — Un individuo armado con una escopeta mató el jueves a ocho personas en tres lugares distintos del oeste de Turquía antes de ser detenido, informaron funcionarios y medios de comunicación.

Otra persona resultó herida. Hasta el momento se desconocía el motivo del ataque en la provincia de Afyonkarahisar.

La agencia estatal Anadolu informó que tres de las víctimas fueron halladas en la aldea de Ayazini, mientras que otras tres fueron asesinadas en la cercana aldea de Kiyir. El reporte indicó que dos mujeres que habían resultado heridas en un ataque en la aldea de Yukaritandir murieron posteriormente en el hospital.

La policía inició una búsqueda del agresor, quien más tarde fue capturado en la provincia vecina de Eskisehir, según un comunicado de la oficina del gobernador. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la miss grand international de nawat cae a un nuevo minimo historico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesion

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Destacados del día

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO PODRÍA ABANDONAR LA ADMINISTRACIÓN TRUMP TRAS LA DERROTA REPUBLICANA, SEGÚN BLOOMBERG

EEUU sanciona al hermano de López-Calleja y a la hija de la presidenta de GAESA: golpe a la élite cubana

EEUU sanciona al hermano de López-Calleja y a la hija de la presidenta de GAESA: golpe a la élite cubana

EEUU amplía sanciones contra GAESA: castiga a petroleras, empresas chinas y familiares de la élite cubana

EEUU amplía sanciones contra GAESA: castiga a petroleras, empresas chinas y familiares de la élite cubana

Muere Héctor Echemendía a los 87 años: Cuba despide a uno de sus actores más queridos de la televisión

Muere Héctor Echemendía a los 87 años: Cuba despide a uno de sus actores más queridos de la televisión

GENERAL CUBANO AMENAZA A EEUU CON COMBATIR casa por casa ante una posible intervención militar en Cuba

GENERAL CUBANO AMENAZA A EEUU CON COMBATIR "casa por casa" ante una posible intervención militar en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter