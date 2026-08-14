Atacan a 2 petroleros de Emiratos en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Aunque no se reportaron víctimas, los incidentes subrayaron los peligros que enfrentan los buques que tratan de llevar mercancías por la crucial vía marítima que une el golfo Pérsico con el océano abierto, mientras Irán mantiene un férreo control sobre el paso.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y a la situación en Oriente Medio.

Dos petroleros propiedad de ADNOC, la compañía estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, fueron atacados el jueves por la noche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, informó la empresa. El ataque no causó heridos y “la situación ha sido controlada”, agregó.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, dijo que se reportó que dos embarcaciones sufrieron daños menores al ser atacadas por drones mientras navegaban por el estrecho. No las identificó como los buques de ADNOC, pero parecía tratarse del mismo incidente.

El Ministerio de Exteriores emiratí responsabilizó a Irán de los ataques y señaló que fueron una “flagrante violación” de los principios de libertad de navegación de Naciones Unidas.

“Atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como una herramienta de coerción económica o chantaje representa actos de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, y constituye una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial”, manifestó el ministerio en un comunicado.

Irán no comentó el incidente.

Kushner viajará a Oriente Medio para diálogo sobre Gaza

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y miembro de su equipo negociador, viajará a Oriente Medio la próxima semana para intentar impulsar planes que pongan fin al conflicto en Gaza, después de que el acuerdo anunciado recientemente por la Casa Blanca se topase con la oposición de Israel.

Un funcionario de la Junta de Paz —el organismo creado por Trump para supervisar el frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en el sitiado enclave palestino— señaló que Kushner, el alto representante de la Junta Nickolay Mladenov y el miembro ejecutivo de la Junta y ex primer ministro británico Tony Blair llegarán a Israel el domingo.

Luego viajarán a El Cairo, donde durante los últimos meses se han celebrado reuniones de un grupo de tecnócratas palestinos que está previsto que asuma el control de Gaza de acuerdo con el alto el fuego negociado por Washington, añadió. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la planificación de los detalles del viaje aún no ha finalizado.

Axios había informado antes sobre el viaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP