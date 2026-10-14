Astros de Houston no renuevan el contrato de Joe Espada y se separan de su mánager

El manager de los Astros de Houston Joe Espada previo a un juego contra los Atléticos, el sábado 26 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

El equipo anunció la decisión el miércoles, al tiempo que también prescindía de varios de sus asistentes. El contrato del piloto puertorriqueño vence a finales de este mes.

“Estamos agradecidos por el arduo trabajo de Joe, su pasión por el juego y su compromiso con los Astros de Houston", dijo el propietario del equipo, Jim Crane, en un comunicado". "Representó a los Astros y a la comunidad de Houston de la manera más positiva. Le deseamos a él y a su familia lo mejor en lo que viene”.

La decisión se produce después de que los Astros superaran una gran cantidad de lesiones para ganar la División Oeste de la Liga Americana con marca de 81-81 y convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas que se clasificó a la postemporada sin un récord ganador. Luego fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago en dos juegos en casa en la ronda de comodines de los playoffs.

Ahora los Astros buscarán un nuevo mánager y un nuevo gerente general, ya que el exgerente general Dana Brown fue despedido en agosto.

También el miércoles, los Astros se separaron del instructor de receptores Tim Cossins, del coach de planificación de juego Tommy Kawamura, del coach de tercera base Tony Perezchica, del coach asistente de bateo Anthony Iapoce y del coach asistente de pitcheo Ethan Katz.

El equipo indicó que al coach de banca Omar López se le ofreció la oportunidad de permanecer en la organización de los Astros en un nuevo papel. En marzo, López dirigió a su natal Venezuela a la conquista de su primer campeonato en un Clásico Mundial de Béisbol.

Los Astros mantendrán al coach de pitcheo Josh Miller, al coach de primera base Dave Clark, al coordinador de campo de Grandes Ligas Jason Bell, al coach de bateo Víctor Rodríguez y al receptor del bullpen Javier Bracamonte.

Fue el primer trabajo como mánager para Espada, quien estaba en su tercer año tras ser ascendido desde coach de banca después de que Dusty Baker se retirara al término de la temporada de 2023.

Los Astros ganaron el Oeste de la Liga Americana en la primera temporada de Espada en 2024, pero fueron barrido por los Tigres de Detroit en la ronda de comodines. Esa derrota en la serie puso fin a una racha de siete apariciones consecutivas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que incluyó cuatro viajes a la Serie Mundial y títulos en 2017 y 2022.

Los Astros terminaron la temporada pasada con marca de 87-75 para finalizar segundos en la división y quedarse fuera de los playoffs, cortando una racha de ocho apariciones consecutivas.

Espada, de 51 años, tuvo marca de 256-229 como mánager de Houston.

Ha estado con los Astros desde que se incorporó como coach de banca en 2018. Espada fue el segundo mánager latino en la historia de la franquicia, después de Preston Gómez, nacido en Cuba, quien dirigió a Houston de 1974 a 1975.

Espada comenzó su carrera como entrenador en la organización de los Marlins, trabajando en ligas menores hasta pasar al equipo de Grandes Ligas como coach de tercera base en 2010.

Permaneció con los Marlins hasta la temporada 2013 antes de aceptar un puesto como asistente especial de Brian Cashman, gerente general de los Yankees de Nueva York. Se incorporó al cuerpo técnico de los Yankees en 2015 y trabajó como coach del infield y de tercera base hasta la temporada 2017, antes de llegar a Houston.

Espada fue seleccionado por los Atléticos de Oakland en la segunda ronda del draft amateur de 1996 y pasó nueve temporadas en ligas menores. Como jugador llegó a Triple-A, pero se retiró a los 29 años tras no lograr llegar a las Grandes Ligas, antes de iniciar su carrera como coach.

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FUENTE: AP