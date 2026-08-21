Astro de Diamondbacks Ketel Marte irá a lista de lesionados por 10 días tras ausencia misteriosa

Compartir en:









Ketel Marte (4), segunda base de los Diamondbacks de Arizona, en partido frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada, el viernes 7 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

El gerente general Mike Hazen confirmó el jueves que Marte pasará a la lista de lesionados y regresará una vez que esté sano, según informaron primero The Arizona Republic y MLB.com.

El dominicano tres veces elegido al Juego de Estrellas, viajó de regreso a Phoenix para someterse a pruebas en su rodilla izquierda el martes. El mánager Torey Lovullo manifestó que ha tenido dificultades para obtener información del veterano bateador de poder durante todo el proceso.

La ausencia de Marte y su aparente lesión llegan en un momento complicado para los D-backs, que luchan por llegar a los playoffs por primera vez desde su camino a la Serie Mundial en 2023.

Arizona tiene marca de 67-61 y está a un juego de los Padres de San Diego en la contienda por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Marte batea para .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en lo que va de temporada.

No es la primera vez que Marte se desaparece de forma extraña.

La temporada pasada, fue incluido en la lista restringida cuando su casa en Arizona fue asaltada durante la pausa del Juego de Estrellas. Se perdió tres juegos después de volar de regreso a su natal República Dominicana y más tarde se disculpó por su ausencia. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP